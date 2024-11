Trener Zagreba o ‘oživljavanju’ Mandića: ‘Potpuno je potonuo po povratku iz reprezentacije’

Podijeli :

PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL via Guliver

Trener Zagrebaša je podijelio dojmove nakon velike pobjede.

Rukometaši Zagreba ostvarili su drugu pobjedu sezone u skupini B EHF Lige prvaka, u Areni su u dvoboju osmog kola svladali njemački Magdeburg 22-18 (11-7).

Velimir Petković, prekaljeni trener na klupi Zagreba bio je vidno zadovoljan nakon velike pobjede:

“Jesam li očekivao? Evo neka kažu dečki jesam li očekivao. Rekao sam samo prije početka da idemo u borbu, a u borbi se ne zna tko će pobijediti. Morali smo igrati bolju obranu nego u Magdeburgu, ne smije Jakov ostati sam, izoliran. Patrick je odigrao sjajnu obranu s Jakovom, to je bilo srce naše obrane. Dali smo nekoliko lakih golova, to mora biti naše oružje i s dva pivota i s jednim pivotom. Nisam mogao zamisliti bollji debi u Ligi prvaka. Rekao sam dečkima, ako pobjedimo Magdeburg, to će biti jedan zamah koji će podići nas, klub, ali i publiku. Prije utakmice sam mislio da će biti malo publike, znam da hrvatska publika neće nagraditi svojim dolaskom poraze, a nadam se da će u idućim utakmicama biti još tri, četiri tisuće gledatelja”, zaključio je.

Petković je Zagreb preuzeo početkom studenog, a tvrdi kako je znao da u ovom rosteru zasigurno ima kvalitete:

“Nisam ja tek tako došao u Zagreb. Vidio sam da se tu krije neka kvaliteta, a bila je nepoznanica što se krije u svlačionici. Ono što smo radili pet dana u Mariboru to je priprema za ovu utakmicu. Želim svojim igračima prebaciti svoj karakter, nisam spomenuo niti u jednom razgovoru mogućnost da izgubimo. Govorio sam da se u obrani samo može ići naprijed.”

Igrač utakmice bio je vratar Mandić koji je skupio čak 20 obrana i često je bio enigma za suparničke napadače, a Petković je objasnio kako je golman reprezentacije potpuno potonuo kada je izgubio mjesto prvog golmana u nacionalnoj selekciji:

“U Magdeburgu su ga napadali, a danas mi je plesao nakon utakmice i govorio – vidi kako imam brze noge, haha! Drago mi je zbog Mandića, koji je došao potonuo iz reprezentacije. Znam da je bio na podu. Rekao sam mu da je prije Olimpijskih igara bio prvi hrvatski golman pa tu poziciju pred Kuzmom izgubio. Objasnio sam mu, pokazao videe gdje je imao učinak i 30 posto veći nego do sada ove sezone, a danas sam tražio reakciju, da je sretan kad obrani, da je tužan kad primi gol, da je ljutit. Rekao sam mu – otkud si ti da tako potoneš? To ga je malo razdrmalo, probudilo.”

Novi ispit u Ligi prvaka za Zagreb na rasporedu je već za tjedan dana, kada u zagrebačku Arenu stiže francuski Nantes:

“Moja očekivanja su uvijek ista, ali večeras prvo idemo slaviti, a nakon toga ću sutra dečke nagraditi jednim teškim treningom. Neće biti ćevapi, bit će nešto bolje, a od sutra možemo pričati o idućoj utakmici.”

Unatoč pobjedi Zagreb je ostao posljednji na ljestvici. Sada ima četiri boda i došao je na bod zaostatka upravo Magdeburgu koji je na pretposljednjem mjestu.