Špoljarić: Plan je da igramo puno brže i atraktivnije

Ronald Gorsic / CROPIX via Guliver Image

Još je manje od tri tjedna ostalo do početka Svjetskog rukometnog prvenstva.

Tom prilikom je Denis Špoljarić, nekadašnji reprezentativac te pomoćnik aktualnog izbornika Dagura Sigurdssona, u razgovoru za Novu TV najavio plan za svjetsko smotru.

“Plan je da igramo puno brže i atraktivnije, da zabijamo više golova u tranziciji i nadamo se da ćemo to uspjeti napraviti. Igra se kod kuće, prva utakmica donosi pritisak, ali kad se to razbije te publika može samo nositi i to će nam biti plus jer smo mlada reprezentacija.”

Bit će ovo posljednje natjecanje na reprezentativnom planu za Domagoja Duvnjaka. I Špoljarić se nada uspješnom rezultatu, što bi bio poklon za našeg kapetana…

“To bi bilo nešto najljepše, kako za njega, tako i za sve nas. On je zadužio hrvatski rukomet. Sad u svojoj 36. godini, pratimo ga svaki dan, igra odlično u Kielu i produžio je ugovor na još dvije godine. Bio bih jako sretan kad bismo tako nešto napravili za njega.”

U našoj skupini su Bahrein, Argentina te Egipat. Plan je jasan:

“Naravno da je plan tri pobjede. Imamo videe, pogledali smo ih, analizirali smo, imamo sve spremno za dečke. Moramo krenuti s pobjedama, ući u drugi krug pa onda dalje opet pobjeđivati, druge nema”, zaključio je Špoljarić.