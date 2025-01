Šoštarić najavio drugi dio Svjetskog prvenstva: ‘Kod Islanda me najviše iznenadila…’

Podijeli :

Nakon što je Island pobijedio Sloveniju rezultatom 23:18, poznat je raspored hrvatske rukometne reprezentacije u drugom krugu Svjetskog prvenstva.

Hrvatska će prvi susret igrati protiv Zelenortskih Otoka u srijedu, 22. siječnja, s početkom u 18 sati. U istom kolu igrat će i Slovenija protiv Argentine, dok će Island odmjeriti snage s Egiptom.

Drugo kolo donosi utakmice Egipta i Slovenije, Argentine i Zelenortskih Otoka, a Hrvatska će se suočiti s Islandom u dvoboju zakazanom za petak u 20:30 sati.

Treće i posljednje kolo igrat će se u nedjelju, 26. siječnja. Hrvatska će zatvoriti grupnu fazu utakmicom protiv Slovenije, također s početkom u 20:30 sati. Preostali susreti uključuju Zelenortske Otoke protiv Egipta te Island protiv Argentine.

#related-news_1

Šoštarićev optimizam pred nastavak turnira

Hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić najavio je drugi krug natjecanja te izrazio optimizam uoči ključnih utakmica:

“Imali smo vremena odmoriti i analizirati ovaj prvi dio prvenstva. Pogledali smo utakmicu Slovenije i Islanda koja me iznenadila. Pokazali su kakve su reprezentacije i što nas čeka u drugom krugu. Najviše me iznenadila čvrstina u obrani Islanda. Znao sam kakva su reprezentacija, ali Slovenci su brza ekipa koja zabija pogodtke na lakši način. To jučer nije bio slučaj.”