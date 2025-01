Šipić otkrio najveću slabost Islanda: ‘Nisam masivan kao pivoti od dva metra, tako da mi to odgovara’

Podijeli :

DeFodi048 via Guliver

Hrvatska rukometna reprezentacija s velikim optimizmom iščekuje dvoboj protiv Islanda, koji će biti ključan korak u nastavku turnira.

Atmosfera u hrvatskom taboru pred nadolazeću utakmicu protiv Islanda izrazito je pozitivna, potvrdio je Marin Šipić, pivot reprezentacije za Sportske Novosti.

“Raspoloženje je odlično! Ako je u našoj reprezentaciji ikada išta štimalo, to je raspoloženje i vibra koju imamo.”

Šipić je istaknuo kako su igrači analizirali dosadašnje nastupe Islanda i vjeruju u dobru pripremu pod vodstvom izbornika Dagura Sigurdssona:

“Razgovarali smo o Islandu, gledali njihove dosadašnje nastupe i bit ćemo spremni za ovu utakmicu. Ako netko poznaje Island, onda je to naš izbornik Dagur Sigurdsson i sigurno će nas dobro pripremiti. Na nama je da na terenu sve izvedemo kako treba.”

Ključni izazovi u dvoboju s Islandom

Posebno je naglasio prijetnje koje dolaze od momčadi Snorrija Gudjonssona:

“Island ima odličnog golmana, koji im je na ovom turniru velika prednost, ali to opet ovisi od utakmice do utakmice. Ono na što svakako moramo paziti su naše tehničke greške jer je Island brza momčad koja odlično koristi takve greške i iz njih vuče polukontre i kontre. To je najveća opasnost. Moramo paziti da ne griješimo i da im ne predajemo loptu u ruke kako ne bismo sami sebe pokopali.”

Usporedba s Egiptom

Šipić je povukao paralelu između Egipta i Islanda, naglašavajući razliku u stilu igre dviju momčadi:

“Može ih se uspoređivati, ali rekao bih da su to ipak različite momčadi. Egipatski izbornik voli imati sve u milimetar dogovoreno, svaku akciju i svaki pokret igrača, dok je to kod Islanda slobodnije, mogli bismo reći čak i divlje. Vole vući u leđa, vole napadati jedan na jedan, ponekad i neplanirano, sve s ciljem stvaranja viška, dok se kod Egipta ipak to radi planski.”

Osvrćući se na stil igre Islanđana, koji preferiraju duboku obranu, Šipić je istaknuo kako mu takav pristup može odgovarati:

“Nisam masivan kao pivoti od dva metra, tako da mi odgovara kad se igra duboka obrana jer onda ima više prostora, a ja volim protrčavati i utrčavati. Vidjet ćemo, međutim, kako će to izgledati na parketu jer moguće je da oni, ako su gledali naše utakmice, protiv nas možda i ne budu izlazili tako duboko. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati tijekom utakmice i reagirati sukladno tome.”

Šipićev optimizam i analiza ključnih aspekata igre jasno pokazuju kako se hrvatska reprezentacija temeljito priprema za izazov protiv Islanda.