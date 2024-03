Podravka bez iznenađenja u Rumunjskoj za oproštaj od Europske lige

Podijeli :

Uros Hocevar / kolektiff

Rukometašice Podravka Vegete oprostile su se od Europe nakon što su i u uzvratnom susretu četvrtfinala Europske lige izgubile od rumunjske ekipe Dunarea Braila.

Nakon koprivničkih 26-32, odabranice Ivice Obrvana su na gostovanju u Buzau izgubile sa 25-26.

Domaće igračice su daleko bolje otvorile susret. Dunarea je povela 5-1, no Podravka se vratila s tri gola u nizu smanjivši na 5-4. U 18. minuti Podravka je izjednačila na 8-8, a do kraja poluvremena i stigla do prednosti 12-10.

Koprivnička ekipa je držala dva gola prednosti (20-18) i kakvu takvu nadu do 45. minute, no Rumunjke su serijom 6-2 okrenule rezultat (24-22) i potom mirno privele susret kraju.

Kapetanica hrvatske reprezentacija Katarina Ježić je predvodila rumunjsku ekipu s osam golova, dok je Francielle Gomes da Rocha zabila pet golova. Kod Podravka Vegete istaknule su se Andrea Šimara s pet, te Katarina Pandža sa četiri gola, dok je Lucija Bešen imala 11 obrana.

Pored rumunjske ekipe plasman na završni Final Four Europske lige izborile su i rukometašice norveškog Storhamara, rumunjske CS Gloria Bistrite, te francuskog Neptunes de Nantesa.

Final Four je na rasporedu 11. i 12. svibnja u Grazu.

Hrvatske boje u Grazu branit će Katarina Ježić koja igra za Dunarea Brailu, te Paula Posavec u dresu CS Gloria Bistrite.