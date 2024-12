Nenad Kljaić za SK: Gobac nas je stvorio, a onda je krenulo po zlu

Podijeli :

Od 14. siječnja do 2. veljače sljedeće godine održat će se 29. Svjetsko rukometno prvenstvo, a domaćini su Danska, Norveška i Hrvatska, što je prvi put da svjetsku smotru organiziraju tri države. Zadnje SP u Hrvatskoj održano je još 2009. godine, pa se rukometni spektakl vraća nakon više od 15 godina.

Nenad Kljaić, poznat po britkom jeziku za kraj godine u razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na 2024. godinu, ali i pogledao prema skorašnjem Svjetskom rukometnom prvenstvu koje se igra i u Hrvatskoj.

“Mislim da će ovo Svjetsko prvenstvo biti najbolje organizirano do sada. Barem što se ove četiri skupine u Hrvatskoj tiče. Očekujem da ćemo ući u polufinale, a vrlo vjerojatno otići do samog finala”, počeo je Kljaić.

Hrvatska je u grupi sa Argentinom, Bahreinom i Egiptom. Čini se da je Egipat jedini pravi protivnik s obzirom da nam je znao praviti probleme. Ako prođemo u drugi krug, čekali bi nas Island i Slovenija. Rekli ste da je vidite u polufinalu, ali može li osvojiti medalju na koju čekamo već pet godina?

“Mislim da da, jer šanse su nam velike. Domaćini smo i imamo dobar ždrijeb te otvoreni put do polufinala. Pitanje je hoćemo li u polufinalu igrati sa Francuskom ili će oni možda kiksati pa da ih izbjegnemo. Onda imamo velike izglede da uđemo u finale.”

Što mislite o Islandu i Sloveniji, koji bi nam bili potencijalni suparnici?

“To nisu loše reprezentacije, ali mislim da smo ipak u prednosti s obzirom na domaći teren i da ćemo ih pobijediti.”

A o ostalim grupama, koje se igraju u Poreču i Varaždinu te Danskoj i Norveškoj?

“Po meni, grupe koje se igraju u Danskoj i Norveškoj su sigurno jače. Znači, mi izbjegavamo Dansku, Norvešku, Švedsku, Njemačku i Španjolsku. Mislim da stvarno imamo povoljan ždrijeb i velike šanse da odemo do kraja.”

Tko bi mogao naslijediti Duvnjaka na liderskoj poziciji i ujedno je kapetan reprezentacije?

“To je teško reći. Trenutačno nemamo osobu, koja se karizmom izgradila kao lider. Možda bi to mogli biti Martinović ili Kuzmanović. Nije to neki presudan faktor da imamo jednu osobu kao lidera. U moje vrijeme reprezentacija nije imala nekog osobitog vođu na terenu pa je imala uspjehe.

Hrvatska ima potencijal i igrače, koji se nalaze u dobrim klubovima. Zbog čega ne možemo pretvoriti u rezultatski uspjeh na Euru ili Svjetskom prvenstvu? Što nam nedostaje?

“Nedostaje nam pravi izbornik. Isključivo je problem u tome što to nismo napravili, a ulazak u polufinale neće biti zasluga izbornika nego prvenstveno igrača, Gobca i domaćeg terena. Mislim da je izbornik pokazao velike nedostatke i nepoznavanje momčadi, a neke stvari na popisu igrača su se sada promijenile. Isto tako mislim da će mu ovlasti ovaj puta biti malo reducirane i da će postojati utjecaj od nekih drugih ljudi. Bitno je da Hrvatska konačno uzme medalju, a za budućnost rukometa ne bi bilo dobro da ništa ne napravimo.”

Po vama, je li neki igrač nedostaje sa popisa? Ako da, tko?

“To je sada pitanje što će biti. Postoji mogućnost da se neki igrači povrijede, a to se neće znati do samog početka prvenstva. Mislim da je Karačić sa svojim iskustvom trebao biti na popisu, ali nije. Vidjet ćemo što će biti sa Mandićem, koji ima problem sa ozljedom i pitanje je hoće li uopće braniti. Stvarno smo imali najbolji mladi tandem vratara, ali jedan od dva problema u igri su rupe u obrani koje bi trebali probali sakriti. U sredini imamo malo sporije igrače na nogama, a pametni trener trebao bi znati što će odigrati da sakrije te nedostatke i kakvu zonu će postaviti. Protivnici, koji imaju brze igrače i ujedno su jaki u igri jedan na jedan ne bi mogli u tom slučaju napadati naše sporije igrače u sredini zone te stvarati višak. Ako je trener pametan, to se da riješiti sa obrambenim postavkama. Obrana bi nam trebala biti primarna, ali neću govoriti kako bi trebali igrati u obrani jer je to posao izbornika. Ja znam što bih napravio da to prikrijem.”

U igračkoj karijeri bili ste pivot. Kako nas vidite na toj poziciji?

“Tu imamo najveći problem i ujedno smo najtanji. U bivšoj državi i kasnije u Hrvatskoj uvijek smo bili poznati po vrhunskim kružnim napadačima, koji su bili na top svjetskom nivou u obrani i napadu.”

Što mislite o Gobcu? Koliko dobrog je donio za naš rukomet, a koliko lošeg?

“Neosporno je da je na početku, odnosno prije više od 30 godina bio jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje najvećih uspjeha Zagreba i reprezentacije te je donio jako puno dobrog. Kasnije se posvetio biznisu i nije imao više dovoljno vremena da se posveti samo rukometu te se okružio sa nekim ljudima oko sebe, koji su mu punili glavu, suflirali i stvarali krivu sliku o svemu. Na osnovu tih informacija i zapravo dezinformacija donosio je krive odluke u zadnjih nekoliko godina.”

Zanimljivost je da je Danska branitelj naslova, a njezina era osvajanja Svjetskog prvenstva započela je još 2019. godine. Može li obraniti naslov, iako je jedan od domaćina?

“Vjerojatno da jer finale se neće igrati u Hrvatskoj. Danci su najjača reprezentacija i najveći favoriti.”

Zagreb je ostao jedini predstavnik u Europi s obzirom da su Nexe, Poreč i Sesvete ispali. Trenutačno je zadnji u poretku Lige prvaka sa samo četiri boda. Može li proći grupnu fazu?

“Zagreb ima još teoretske šanse za prolaz, ali su vrlo male. To je već dugogodišnji problem jer Zagreb je trebao biti koncipiran tako da bude kostur reprezentacije što je nekada bio. Tu je trebalo napraviti sve i bilo je mogućnosti da sve naše kvalitetne i mlade igrače okupimo u Zagrebu te da ih vežemo ugovorima do otprilike njihove 26. godine života. Znači, da budu pod dobrim trenažnim procesom te da eventualno dva gotova i vrhunska igrača koje treba dobro platiti dovedemo iz inozemstva kao pojačanje. Time bi Zagreb mogao biti u samom vrhu europskog rukometa, odnosno da se plasira na Final Four. Reprezentacija bi također imala velike koristi od toga. Naravno, uz uvjet da ima kvalitetnog trenera koji će to znati posložiti. Sesvete su bile ugodno iznenađenje, a Nexe je potpuno podbacilo.”

Kako vam se čini sadašnji Zagrebov trener Petković?

“On je sigurno kvalitetan trener, ali tu je drugi problem koji ne bih komentirao. Znam zašto je doveden i samo to ću reći, iako ne vidim problem u njegovim trenerskim kvalitetama nego se radi o nečemu drugom. O tome ne bih iznosio detalje u javnost. Što će to Zagrebu donijeti u budućnosti, vidjet ćemo.”