Lučin o ždrijebu i prednosti Hrvatske: ‘To je jedna šansa koja tko zna kad će se ponoviti’

Copyright: xEibner-Pressefotox EP_RWS / Gulliver Images

Hrvatska rukometna reprezentacija u punom je pogonu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, a u sklopu pripremnog ciklusa odigrat će utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Slovenije.

Riječ je o protivnicima koji predstavljaju značajno jači izazov u usporedbi s onima u prvom krugu natjecanja na Svjetskom prvenstvu, gdje će se Hrvatska suočiti s Bahreinom, Argentinom i Egiptom.

Ždrijeb nam ide na ruku, ali nema mjesta opuštanju

Iako raspored u prvom krugu djeluje povoljno, izbornik i momčad svjesni su da nema prostora za podcjenjivanje protivnika. U slučaju prolaska dalje, gotovo sigurno nas čeka susret s ozbiljnim protivnicima poput Slovenije, Islanda i Kube u drugom krugu.

“Sigurno da je moglo biti puno teže, ali moglo je biti i lakše. Ali evo na kraju, tako je kako je. Mislim da imamo dobru priliku, igramo doma, bez obzira što to nosi određeni pritisak, mislim da je to jedna šansa koja tko zna kad će se ponoviti, i mislim da to moramo iskoristiti”, rekao je Tin Lučin

Hrvatska će morati pokazati svoju najbolju igru kako bi potvrdila ulogu favorita u prvoj fazi i pripremila se za zahtjevnije izazove koji dolaze. Provjere protiv Sjeverne Makedonije i Slovenije dat će bolji uvid u trenutnu formu reprezentacije i spremnost za ključne utakmice.

S obzirom na konkurenciju i važnost nadolazećih susreta, pred rukometašima je prilika da dokažu svoju kvalitetu i postave temelje za uspješan nastup na Svjetskom prvenstvu