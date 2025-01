Francuska sigurno u finalu! Evo tko to kaže

Podijeli :

Ronald Goršić

U momčad bi se trebao vratiti Igor Karačić, a Luka Cindrić ipak neće moći pomoći u polufinalnom srazu

Rukometni klasik kako volimo tepati dvoboju Hrvatska – Francuska počinje u 21 sat. Polufinale SP-a protiv Francuza koje smo jako dobro zapamtili na istom mjestu prije šesnaest godina. Naša reprezentacija je posljednji put slavila u međusobnom susretu drugom krugu SP-a 2019. godine 23:20. Sjećamo se mitskih obračuna, najbolniji je poraz u finalu SP-a 2009. u zagrebačkoj Areni.

Uoči večerašnjeg susreta kladionice Francusku vide kao ogromnog favorita. Na pobjedu Trikolora koeficijent je 1.40, a na Hrvatsku 4.50. Kada bi to pokušali prevesti u razliku pogodaka to bi otprilike značilo da će Francuska slaviti s 5-6 golova razlike.

Hrvatska ima dosta problema s ozljedama, no Francuzi su protiv Egipta ipak pokazali određene slabosti. Riječ je o velikoj momčadi, velikoj reprezentaciji, no ova procjena je intrigirajuća. Dijeli nas tek nekoliko sati do početka, pa ćemo vidjeti jesu li kladionice bile u pravu. Nadamo se da bookmaker nije bio u dobroj formi.