Duvnjaka ugodno iznenadio prijem u Srbiji: Zbog ovoga još uvijek igram rukomet

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Rukometaši Kiela gostovali su u Novom Sadu kod Vojvodine u 2. kolu EHF Europske lige i upisali pobjedu rezultatom 32:28. Njemački velikan predvođen je kapetanom hrvatske reprezentacije, 36-godišnjim Domagojem Duvnjakom, koji je bio ključan igrač u ovom susretu. Nakon utakmice, Duvnjak je dao izjavu za srpske medije, u kojoj je govorio o utakmici i svom dojmu o protivniku.

“Nakon utakmice sam uvijek umoran. Sutra ću tek osjetiti što me sve boli i gdje sam dobio udarac, ali jednostavno stvarno uživam na ovom terenu. Lijepo je igrati, nadam se da će me zdravlje poslužiti. Stvarno se dobro osjećam, a kada se pobijedi sve je lakše”, rekao je za MONDO legendarni rukometaš Kiela i hrvatske reprezentacije.

Duvnjaka je ugodno iznenadilo koliko ga je djece čekalo nakon utakmice, tražili su autograme, fotografiranje…

“Za to jedno veliko hvala. To je ono zbog čega mi je još gušt igrati. Kada vidiš ovako malu dječicu koja su došla na rukomet. Rukomet je prelijep sport, ja se nadam da će se dječaci sada odlučiti za njega. Jedno veliko hvala, meni je danas bilo stvarno gušt igrati u Novom Sadu. Predivna atmosfera, puna dvorana”, pričao je Duvnjak te još jednom napomenuo:

“Uživao sam u Novom Sadu, stvarno predivan ambijent i atmosfera. Lijepo je vidjeti da ovoliko djece dođe na rukomet, to me posebno veseli. Što se tiče utakmice mislim da smo zasluženo pobijedili. Prvo poluvrijeme smo imali velikih problema u obrani. Golman Mrkva nas je spašavao, uz to mislim da je Vojvodina promašila dosta zicera. Zato smo otišli na poluvrijeme s tri gola razlike. Drugo poluvrijeme smo stvarno dobro otvorili, poveli sedam razlike i onda je došao pad što se ovakvoj momčadi ne smije događati. Vojvodina je došla do dva gola razlike, ali onda je došla do izražaja kvaliteta Andreasa Wolffa i na kraju smo zasluženo dobili u Novom Sadu”, zaključio je Domagoj Duvnjak.