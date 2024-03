Duvnjak: Bili smo napaljeni iskupiti se nakon Eura

Podijeli :

Jedan od ključnih igrača velike pobjede Hrvatske protiv Njemačke je bio kapetan Domagoj Duvnjak kojemu će Igre u Parizu biti četvrte.

“Nisu još četvrte Olimpijske igre. Treba ostati zdrav do Igara, a do onda ima još puno vremena. Prije svega, presretni smo nakon pobjede. Čestitke svim igračima i stručnom stožeru. Fenomenalna utakmica, prvo poluvrijeme savršeno. Kuzmanović je bio fantastičan i mislim da je to bio najveći razlog zašto smo poveli šest razlike. U drugom poluvremenu smo malo pali, posebice u obrani, ali nakon onako odigranog Eura odigrati ovakvo dobro dvije utakmice… Ovo izgleda jako dobro”, rekao je Duvnjak koji je dodao da je puno teža utakmica bila ona s Austrijom:

”Istina, rekao sam igračima prije utakmice da možemo pokušati opuštenije igrati nego protiv Austrije. Ta nam je utakmica biti ili ne biti. Nakon što smo ih dobili, sve je bilo puno lakše. Igrali smo pred 10 tisuća njihovih navijača. Moram se zahvaliti i našim navijačima koji su bili tu. Da, igrali smo puno opuštenije nego protiv Austrije.”

Može li ova Hrvatska do medalje u Parizu?

”Dug je put do medalje. Mi bismo bili najsretniji kad bi na svakom natjecanju osvojili medalju, ali nažalost poklopilo se da četiri godine nismo bili pravi. U Parizu se nadam da ćemo biti u borbi za medalje. Dvije su grupe po šest reprezentacija, najbolje četiri iz svake skupine idu dalje i rekao bih da imamo pravo na optimizam. Baš smo bili napaljeni, imali smo onakvog golmana, krila, dosta toga nam je ulazilo i presretni smo. Imamo sutra još Alžir i gledamo prema naprijed.”