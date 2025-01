‘Da smo izgubili od Hrvatske, ne bi nas oprali ni Sava ni Dunav’

Podijeli :

imago via Guliver

Proslavljeni srpski rukometaš Dalibor Čutura prisjetio se turnira na kojem su osvojili posljednju medalju.

Srbija je na Europskom prvenstvu 2012. koje se igralo kod njih osvojila srebro. Na putu do medalje pobijedili su i Hrvatsku u polufinalu (26:22) u beogradskoj Areni.

Čutura se prisjetio te utakmice.

“Imali smo ogroman pritisak, pogotovo jer smo igrali protiv Hrvatske u polufinalu. Za naš narod, za našu državu to je važno, iako mi nismo na to tako gledati. To su bili naši suigrači, s trojicom sam igrao u Leonu. Mi smo tako i odgajani, to uopće nema veze, ali pritisak čitave nacije, ljudi, prijatelja… Da smo izgubili, ne bi nas oprali ni Sava ni Dunav”, priznao je Čutura za Mondo.

Smatra da bi i unatoč velikom pritisku svejedno svladali Hrvatsku i izborili finale.

“Iako je bio takav naboj, da se tri dana igralo, mi tu utakmicu ne bismo izgubili. Bez obzira na to što prvo poluvrijeme to nismo bili mi. Malo nas je stegao pritisak, nismo dobro ušli u utakmicu, naš vratar nije bio na razini. Drugo poluvrijeme smo se resetirali, rekli sami sebi: ‘Ljudi, igramo polufinale, igramo pred punom Arenom, to ne može ovako.”

Ta je utakmica ostala upamćena i po tome da je netko od domaćih navijača oštrim predmetom pogodio srpskog rukometaša Žarka Šešuma u oko.

“Kad smo išli u tunel, netko je bacio mali oštar predmet i pogodio ga ravno u oko. To je odigralo ulogu. Bio je važan, uvijek je radio razliku kada uđe u igru. Da ostaneš bez njega, ne kažem da je dobro što se to dogodilo, ali bio je dodatni motiv da uđemo u drugo poluvrijeme i drukčije odigramo.”