Barcelona u dramatičnoj završnici protiv Aalborga osvojila Ligu prvaka

U svojoj posljednjoj klupskoj utakmici, legendarni Mikkel Hansen nije uspio donijeti pobjedu Aalborgu, jer je Barcelona slavila rezultatom 31:30.

U napetom meču, nitko se nije uspio značajno odvojiti, a momčad iz Katalonije bolje se snašla u završnici.

Barcelona je brzo povela 5:2, ali su se Danci vratili i do poluvremena se igralo gol za gol, završivši prvih 30 minuta s 15:15. U drugom dijelu, utakmica je ostala izjednačena sve do završnih minuta. Hansen je izjednačio na 26:26, no Barcelona je potom postigla dva brza gola.

Blaž Janc je četiri minute prije kraja povećao vodstvo Barcelone na 30:27. Međutim, Dika Mem je zaradio sedmerac i isključenje, što je Hansen iskoristio, smanjivši zaostatak. Aalborg je imao priliku za izjednačenje, ali nisu uspjeli iskoristiti posljednji napad. Hansenov posljednji pokušaj završio je na prečki, čime je Barcelona osvojila naslov.

Melvyn Richardson i Dika Mem bili su najefikasniji za Barcelonu s osam, odnosno sedam golova. Hansen se oprostio s osam golova, dok su za Aalborg po šest golova postigli Hangaard i Arnoldsen.