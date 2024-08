Zlato u troskoku odlazi u zemlju sa samo 72 tisuće stanovnika

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Thea Lafond (30) iz Dominike osvojila je naslov olimpijske pobjednice u troskoku na OI u Prizu osiguravši tako svojoj karipskoj zemlji prvo olimpijsko odličje u povijesti.

Ključnom se pokazala druga serija natjecanja u kojoj su ostvarena sva tri najbolja skoka natjecanja, tada je Lafond doskočila do izvrsnih 15.02 metara što joj je osiguralo zlato, a u toj seriji je i Jamajčanka Shanieka Ricketts (32) doskočila do 14.87 metara što joj je osiguralo srebro, a i Amerikanka Jasmine Moore (23) do 14.67 metara za broncu.

Ricketts je prije tri godine u Tokiju bila četvrta, no u Parizu je ipak osvojila olimpijsko odličje, nakon dva srebra sa svjetskih prvenstava (Doha 2019, Eugene 2022).

Kubanke Liadagmis Povea i Leyanis Perez Hernandez su ostale nadomak medalja, četvrta i peta sa 14.64 i 14.62 metara.