Vaterpolisti nakon Amerikanaca: ‘Svi smo krivi, ali nije ni Španjolcima drago igrati protiv nas’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Hrvatski vaterpolisti teško su pronalazili riječi za podbačaj protiv Amerikanaca.

Porazom od SAD 14:11 Hrvatska je zauzela tek četvrto mjesto u grupi i tako završila u paru sa Španjolskom u četvrtfinalu.

Izbornik Ivica Tucak nije krio razočaranje predstavom svojih igrača, pogotovo u prve dvije četvrtine, a ništa boljih riječi nisu imali ni reprezentativci.

“Svi smo krivi, od prvog do zadnjeg i tu nema bježanja od odgovornosti. Analizirat ćemo zašto se to dogodilo. Ovako odmah nakon utakmice je to teško reći. Mislim, sve smo pripremali kao i za sve ostale utakmice dosad. Jednostavno smo mi ušli moćno, a mi smo bili premekani. Kasnije, kad smo uspostavili ritam pokazali smo da jasno možemo igrati sa svakim. Čak i s njima. Možda je čak bilo onako, blizu i da stignemo”, rekao je Luka Lončar.

Veteran Maro Joković kazao je:

“Otvaranje utakmice nam je bilo baš jako loše. Tek smo se u trećoj četvrtini probudili, isto kao protiv Grčke. Prevelika je bila razlika za stizati ih, u jednom su trenutku vodili i čak 6 golova. Bila je pred kraj neka nada da smo na tragu stizanja, ali ne. Ne može se onoliko zaostajanje stići, ne na natjecanju ove razine i protiv ovakvih momčadi.”

Loren Fatović:

“Koštao nas je loš ulazak u utakmicu. Izgubili smo agresivnost. Pokušali smo se mi vratiti, ali jednostavno, prevelik je to zaostatak bio. Nismo podcijenili Amerikance, naravno, ali to je takav valjda dan bio. Treba ga što prije zaboraviti. Od srijede kreće jedan drugi, novi, još žešći turnir. Siguran sam ja da nije ni Španjolcima pretjerano drago što igraju s nama. Moramo se što prije odmoriti, zaboraviti na ovo i pripremiti. Siguran sam da imamo svoje šanse. Igrali smo sa Španjolskom dosta puta.”

Za kraj, peterostruki strijelac Konstantin Harkov rekao je:

“To što sam ja dao 5 golova, ne znači mi puno jer smo izgubili. Igrali smo loše, nismo ušli čvrsto i onda je rezultat takav kakav je.”

Parovi četvrtfinala su Grčka – Srbija, SAD – Australija, Italija – Mađarska i Hrvatska – Španjolska.