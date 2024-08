Tucak: Nije bilo suđeno, htio sam zlato više od ikoga

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Image

Hrvatski vaterpolisti nisu se uspjeli domoći zlata u Parizu, Srbi su odigrali odlično.

Izbornik Ivica Tucak bio je razočaran nakon utakmice.

“Čestitam ekipi Srbije, koja je danas bila bolji protivnik, tu nema nikakve dileme. Oni su od prvog trenutka bili koncentriraniji. Ušli smo konfuzno, puno pogrešaka obrane, prije svega. A onda se na to nadoveže napad. Trofeji se osvajaju obranom, a ne napadom. Ostaje žal veliki i tuga i to je to. S druge strane treba naći snage te biti ponosan na ovu medalju. Znate kako je, veseliš se zlatu, veseliš se bronci. Srebru se ne možeš veseliti. Bili smo grozni u obrani, nismo ispoštovali dogovore. Nismo bili pravi za zlato, to treba priznati. Srbija je odigrala fantastičnu utakmicu”, rekao je izbornik koji je još dodao:

“Blok nije bio dobar, obrana je bila loša. Kada primaš olako golove, to te baca u stanje nesigurnosti. Na kraju smo ušli u forsirane šuteve. Po svemu je Srbija danas zaslužila zlato. Valjda nije bilo suđeno, tko će ga znati. Ja sam htio zlato više od ikoga. S druge strane imaš srebrnu olimpijsku medalju, što je sjajan rezultat.”