Slovenija šokirala Norvežane i izborila prvo polufinale u povijesti OI

Enes Besic by Guliver Image

Nakon Španjolske, Njemačke i Danske, rukometaši Slovenije izborili su plasman u polufinale Olimpijskih igara nakon što su u četvrtfinalnom ogledu porazili Norvešku sa 33-28 (16-12).

Sloveniji je to prvo rukometno olimpijsko polufinale u povijesti. Do sada su najdalje stigli do četvrtfinala 2016. u Rio de Janeiru.

Odabranici Uroša Zormana odigrali su sjajnu utakmicu. Nakon izjednačenog otvaranja, Slovenija je u 14. minuti povela 9-6, a u 26. minuti je imala +4 (14-10). U drugom dijeli Slovenci su u nekoliko navrata imali i pet razlike s koliko je na koncu i završilo (33-28).

Sloveniju su do velike pobjede predvodili Aleks Vlah sa 11, te Blaž Janc s devet golova, dok je Klemen Ferlin imao devet obrana.

Na norveškoj strani najefikasniji je bio Christoffersen Alexandre Blonz sa sedam golova.

Slovenija će polufinalu igrati protiv Danske koja je u skandinavskom okršaju pobijedila Švedsku sa 32-31.

Danci su do sada bili jednom olimpijski pobjednici, 2016. u Rio de Janeiru, dok su na posljednjim OI u Tokiju bili drugi iza Francuza.

Švedska je bolje ušla u susret, no Danci su pohvatali konce igre i u devetoj minuti stigli do prve prednosti (5-4), u 14. minuti su poveli s tri gola razlike (9-6), a minutu kasnije imali su i +4 (10-6). Ipak, Švedska je u završnici poluvremena uspjela izjednačiti (14-14), a bez pobjednika se otišlo na odmor (16-16).

Veći dio drugog poluvremena gledali smo izjednačenu igru, a šest i pol minuta prije kraja Danska je povela sa 30-28. Šveđani su se približili na gol zaostatka (32-31), a imali su i napad za produžetak, međutim, Emil Nielsen je obranio udarac Oscara Bergendahla devet sekundi prije kraja.

Dance su do pobjede predvodili Simon Pytlick s devet golova i Mikkel Hansen sa šest golova dok su vratari Emil Nielsen i Niklas Landin Jacobsen ukupno imali tek sedam obrana.

Na švedskoj strani najefikasniji su bili Felix Claar sa sedam i Hampus Wanne s pet golova. Andreas Palicka je imao 10 obrana.

U drugom polufinalu igrat će Njemačka i Španjolska, a obje su ekipe slavile nakon produžetaka.

Njemačka je šokirala branitelja naslova i domaćina Francusku svladavši ju sa 35-34, dok je Španjolska nakon produžetka svladala Egipat sa 29-28.

Fantastičan je u sastavu Njemačke bio Renars Uscins sa 14 pogodaka, uključujući i ključne golove za produžetak u zadnjoj sekundi drugog poluvremena te pobjednički šest sekundi prije kraja produžetka,

Johannes Golla i Sebastian Heymann su dodali po šest golova za Njemačku, dok je u francuskom sastavu tragičar ispao Dika Mem usprkos 10 pogodaka, osam je dodao Hugo Descat, dok je Vincent Gerard sakupio nestvarne 24 obrane, ali niti to na kraju nije bilo dovoljno.

Francuska je u završnici drugog poluvremena ispustila pobjedu, minutu prije kraja je golom Mema povela sa 29-27, Njemačka je uspjela smanjiti iz sedmerca 10-ak sekundi prije kraja samo da bi nakon izvođenja lopte sa sredine igrališta Uscins oteo loptu Memu i u zadnjoj sekundi susreta pogodio za 29-29.

I u produžetku je upravo Uscins zabio gol za ulazak u polufinale šutom s vanjske pozicije.

Njemačka će u polufinalu u petak igrati protiv Španjolske koja je ranije u srijedu također nakon produžetka svladala Egipat sa 29-28 (8-12, 25-25).

Aleix Gomez s devet golova i stopostotnu realizaciju bio je najefikasniji kod Španjolske, Ian Tarrafeta je dodao šet, dok su Yahia Elderaa s osam i Seif Elderaa sa šet pogodaka bili najefikasniji kod Egipta, no nisu pogađali kada je bilo najvažnije.