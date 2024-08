Sjajni Crouser treći put zaredom osvojio olimpijsko zlato

Podijeli :

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Amerikanac Ryan Crouser (31) osvojio je treći uzastopni naslov olimpijskog pobjednika u bacanju kugle na OI u Parizu.

Apsolutni vladar ove discipline, Crouser je i dvostruki uzastopni svjetski prvak te svjetski rekorder u kugli, dominirao je finalom, bacio je tri najduža hica natjecanja i to u prve tri serije, prvo 22.69, pa 22.64, a onda u trećoj seriji i najdužih 22.90 metara.

Do srebra je hicem u posljednjoj seriji stigao iskusni Joe Kovacs (35), kojemu je to treće uzastopno olimpijsko srebro. Kovacs je bacio kuglu na 22.15 metara, isti je rezultat imao i Jamajčanin Rajindra Campbell (28), no kako je Kovacsev drugi hitac bio mnogo bolji od Campbellova, Jamajčanin je pao na brončanu poziciju.