Sigurdsson u nevjerici, komentirao i jednu nevjerojatnu stvar: ‘To nije normalno’

Podijeli :

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Ako je utakmica protiv Slovenije bila loša, što onda tek reći za Švedsku. Izbornik hrvatske reprezentacije Dagur Sigurdsson zatečen je izvedbom svojih igrača.

Hrvatska je doživjela debakl protiv Švedske (27:38), ali još uvijek može do četvrtfinala ako u posljednjem kolu grupne faze pobijedi Španjolsku.

Ipak, da će biti teško psihološki se oporaviti od ovakve šamarčine – hoće.

“Nevjerojatno loša obrana. Start je bio odličan, ali smo imali sličnu situaciju kao protiv Slovenije. Ništa nam nije funkcioniralo, to je frustrirajuće. Nismo imali obranu, napad, nismo se dobro vraćali, totalnim kolapsom bih to nazvao, ne znam kako drugačije.”

VEZANA VIJEST Duvnjak: Šokiran sam, treba nam restart; Cindrić: Ovo nam se događalo i prije Švedska deklasirala Hrvatsku, kolosalan raspad Sigurdssonove momčadi

“Pucali smo sve nešto na pola, Palicka je odlično branio. Obrana nam je ispadala jedan na jedan, to je nešto što se ne smije događati. To je bio veliki problem protiv švedskog napada. Ako ne možeš igrati to, ne možeš ostati. Svaki gol je važan”, komentirao je nakon utakmice izbornik Dagur Sigurdsson, a prenose Sportske novosti.

Nevjerojatno zvuči podatak i da je vratar Dominik Kuzmanović obranio 14 lopti, a Hrvatska je svejedno upisala težak poraz.

“Slažem se, to nije normalno”, kratko je konstatirao Islanđanin.

Imat će što analizirati uoči Španjolske. Još nije sve izgubljeno, ali Hrvatska je u dosadašnja četiri nastupa pokazala previše slabosti da bi ovakav poraz – koliko god rezultatski uvjerljivo djelovao – bio slučajan.