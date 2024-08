Rudić uoči finala za SK: Hrvatska je napravila podvig, vjerujem u izbornika i sretan kraj!

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Image

Nakon uzbudljiva dva tjedna stigli smo do posljednjeg dana Olimpijskih igara. I za kraj poslastica, za zlato u vaerpolu borit će se veliki suprnici - Hrvatska i Srbija. Srbija je branitelj naslova (prije tri godine osvojila zlato u Tokiju), dok Hrvatska na olimpijsku medalju čeka već osam godina (tada je osvojila srebro u Rio de Janeiru i to baš nakon poraza protiv Srbije).

Slavni vaterpolist i još veći trener Ratko Rudić za Sportklub najavio je veliko olimpijsko finale u Parizu koje je na rasporedu u nedjelju 11. kolovoza u 14 sati.

“Mislim da je utakmica finala posebna. Ona u svakom pogledu ima ogroman značaj za obje ekipe. Sigurno je da uvijek postoji psihološki pritisak, težina odgovornosti te volja i želja da se dođe do zlata. Zlato ipak ostaje zauvijek zapisano. Mi igramo utakmicu sa Srbijom, kojoj na početku nisu davali velike šanse. Međutim, pokazalo se da je to jedna odlična i dobro organizirana ekipa koja ima nekoliko izvanrednih pojedinaca poput Mandića, Jakšića i Rašovića. Oni su u stanju sami riješiti utakmicu.”

Što će po vama biti presudno?

“Ako mi ponovimo prezentacije u posljednje dvije utakmice i ako uspijemo održati našu obranu, imamo velike šanse. Isto tako treba odati priznanje Srbiji, koja igra svoje treće uzastopno olimpijsko finale. Oni možda imaju neku povijest što se toga tiče, ali mi zaista imamo jedan sportski podvig iza sebe. Na tri najveća međunarodna natjecanja mi smo uzeli srebro i zlato te smo sada u finalu Olimpijskih Igara. Prema tome, ova neposredna prošlost daje nam nadu da ovu utakmicu na neki način možemo izboriti u svoju korist. Ja sam optimist i nadam se najboljem.”

Nakon srebra na Euru i zlata na Svjetskom prvenstvu ovo će nam biti treća medalja zaredom, koju smo osvojili ove godine. Kada sve skupa pogledamo, čini se da možemo biti zadovoljni i nudi se prilika za još jedno zlato ili srebro.

“Mi igramo finale i trenutačno ne možemo reći da smo zadovoljni sa srebrom. Mi idemo na zlato i takvo je raspoloženje igrača te stručnog stožera. Prema tome, mi ćemo poslije utakmice svoditi račune. Biti na vrhu nakon tri velika natjecanja je jedinstven podvig. Ne znam hoće li se to ikada više ponoviti s obzirom da se tri najveće sportske priredbe odvijaju u jednoj godini zbog korone. To je neponovljivo. Mi smo uspjeli imati jednu konstantu u igri te rezultatima, a to mogu samo velike ekipe i veliki treneri. Očekujem da će nam upravo to ići u prilog” – zaključio je Ratko Rudić.

Srbija do ovih Olimpijskih Igara nije osvojila medalju na zadnjih pet velikih natjecanja. To se odnosi na Europska i Svjetska prvenstva. Kako vi gledate na taj podatak?

“Mislim da to neće igrati nikakvu ulogu u ovoj utakmici. Oni su igrali dva olimpijska finala u nizu i osvojili dvije zlatne medalje. Moram kazati da su se potpuno stabilizirali na ovim Olimpijskim Igrama i da se sada predstavljaju kao suparnik visoke vrijednosti.”