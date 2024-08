Reprezentativac Srbije: Hvala Đokoviću, puno nam je pomogao

Naime, olimpijski pobjednik koji je u finalu pobijedio Carlosa Alcaraza posjetio je srpske vaterpoliste, a Dušan Mandić na dočeku u Beogradu je otkrio što se tada događalo.

“U porazu od Australije nismo ličili na sebe. Duboko nas je to potreslo, nešto je isprovociralo u nama. Hvala Novaku Đokoviću koji je baš tada došao posjetiti olimpijce u selu. Sjedili smo svi u sobi, razmišljali o svemu, nije bilo lako, a onda je on došao na vrata. Ono što nam je rekao došlo je do nas, a pogotovo način na koji je on došao do svog dugo željenog cilja. Na kraju, lijepa priča i za nas i za njega. Trajalo je to desetak minuta, iskreno je govorio o pobjedama i porazima. Najiskrenije smo mu zahvalni za to.”

Podsjetimo, vaterpolisti Srbije su u finalu pobijedili Hrvatsku 13:11 i tako došli do trećeg uzastopnog olimpijskog zlata nakon Rio de Janiera i Tokija.