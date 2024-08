Osmi dan Igara u Parizu Hrvatskoj je donio prvo srebro, ali i vjerojatno zadnju utrku Damira Martina

Podijeli :

Osmog dana Olimpijskih igara u Parizu hrvatski su sportaši i službeno stigli do četvrte medalje, tenisačica Donna Vekić je porazom u finalu od Kineskinje Qinwen Zheng osvojila srebro.

Vekić je medalju osigurala još u četvrtak kada se plasirala u finale, a u subotu je igrala meč za zlatnu medalju, no sedma igračica svijeta Zheng Qinwen bila je uspješnija sa 6-2, 6-3. Tako je 21-godišnja Zheng postala prva kineska tenisačica koja je osvojila olimpijsko odličje u pojedinačnoj konkurenciji i odmah u debiju došla do zlatne medalje. Prije nje olimpijskim pobjednicama su postale Li Ting i Sun Tiantian 2004. u Ateni, ali u konkurenciji ženskih parova. Za 28-godišnju Osječanku Donnu Vekić ovo je bio drugi nastup na Igrama, a postala je prva hrvatska tenisačica koja je osvojila olimpijsko odličje od 1988., kad je tenis ponovno uvršten u redovan olimpijski program. Četiri godine prije, na OI u Los Angelesu, Zagrepčanka Sabrina Goleš je osvojila srebrno odličje, a u finalu je izgubila od Njemice Steffi Graf, no tada je tenis bio u statusu pokaznog sporta. Donnina medalja je ukupno šesta koju su za Hrvatsku osvojili tenisačice i tenisači. Goran Ivanišević je 1992. u Barceloni osvojio broncu u pojedinačnoj konkurenciji te u paru s Goranom Prpićem. Mario Ančić i Ivan Ljubičić su došli do bronce u konkurenciji parova 2004. u Ateni, da bi 2021. u Tokiju Nikola Mektić i Mate Pavić osvojili zlato pobijedivši u hrvatskom finalu Marina Čilića i Ivana Dodiga.

U susretu 4. kola skupine A olimpijskog turnira vaterpolista, hrvatska reprezentacija je pobijedila Grčku sa 14-13 (3-3, 1-3, 7-3, 3-4) osiguravši plasman u četvrtfinale. Hrvatsku su do pobjede predvodili Konstantin Harkov sa četiri i Jerko Marinić Kragić, te Loren Fatović sa po tri gola, dok je Toni Popadić imao devet obrana. U posljednjem kolu hrvatske vaterpoliste u ponedjeljak očekuje susret protiv SAD s početkom u 18.30 sati.

U Marseilleu je napokon zapuhao mistral, vjetar zapadnih smjerova, ali ništa dobro nje donio jedriličaru Filipu Jurišiću, koji je nakon dva plova u subotu skliznuo s drugog na 12. mjesto poretka klase ILCA 7, dok je Jelena Vorobjeva deseta u klasi ILCA 6. Član splitskog Mornara Jurišić (32) je u danu s najjačim vjetrom dosad ispred Marseillea u prvom plovu završio kao 31., a u drugom je bio nešto bolji – 24. U oba plova je lošije startao, držao se u sredini flote i malo pokvario svoj plasman nakon šest od ukupno deset kvalifikacijskih plovova. Hvaranin je u ukupnom poretku 12. s 73 negativna boda, te u nedjelu i ponedjeljak još ima šansu ugureti se među deset najboljih, koji će u utorak jedriti u plovu za odličja u klasi ILCA 7, koja se nekad zvala Laser, a na ovim Igrama ima oznaku Dinghy. U klasi ILCA 6 36-godišnja Jelena Vorobjeva nakon šest plovova drži deseto mjesto s 54 negativna boda. U četvrtom plovu Ruskinja, koja je je prije šest godina dobila hrvatsko državljanstvo, startala je odlično i prvu bovu okrenula kao druga, no onda je upala u probleme i završila kao 16. U petom plovu Vorobjeva je vodila sve do zadnjeg okreta, a tu regatu je okončala kao odlična treća. Šesti plov je također dobro započela, držeći se oko šeste pozicije, a u cilj je ušla kao 14.

Plivačica Jana Pavalić nije se uspjela u subotu plasirati u polufinale na 50 metara slobodno. Ona je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bila osma s vremenom 25.24, ukupno 25 u kvalifikacijama. To vrijeme je nešto slabije od njenog najboljeg rezultata i hrvatskog rekorda 24.67.

Divljevodaš Matija Marinić plasirao se u eliminacijske utrke discipline kajak kros na Olimpijskim igrama u Parizu kroz repesaž. Nakon što je zbog jednog dodira s vratima završio kao treći u svojoj kvalifikacijskoj skupini, Marinić je morao u repesaž u kojem je bio drugi u svojoj skupini. To je bilo dovoljno za plasman u eliminacijski dio u kojem će u nedjelju nastupiti 32 natjecatelja.

Legendarni veslač Damir Martin (36) osvojio je peto mjesto u B finalu utrke samaca, odnosno ukupno 11. mjesto na svojim četvrtim olimpijskim igrama. Martin je u, po svemu sudeći svojoj posljednjoj olimpijskoj utrci, bio peti zauzevši ukupno 11. mjesto. Za 36-godišnjeg Vukovarca ovo su bile četvrte olimpijske igre. U Londonu 2012. godine je osvojio srebro u četvercu na pariće zajedno s Martinom i Valentom Sinkovićem, te Davidom Šainom, u Rio de Janeiru je bio srebrni u samcu, dok je u Tokiju, također u samcu bio treći.