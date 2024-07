Norveška u zadnjoj sekundi slomila Mađarsku i nastavila pobjednički niz

U susretu 3. kola B skupine olimpijskog turnira u Parizu, norveški rukometaši su pobijedili Mađarsku sa 26:25 golom u zadnjoj sekundi upisavši i treću pobjedu na turniru.

Bila je to utakmica u kojoj je Mađarska vodila veći dio susreta, u pojedinim trenucima je imala i po tri gola prednosti, no pet minuta prije kraja Norveška je izjednačila na 23-23, a minutu kasnije i povela 24-23. Bilo je to prvo norveško vodstvo nakon 7-6 u prvom dijelu.

U posljednju minutu ušlo se rezultatom 25-25, a zatim je uslijedila prava drama. Norvežani su izgubili loptu i Mađarska je imala priliku za pobjedu, no Bence Imre je osam sekundi prije kraja propustio priliku jedan na jedan, a Norveška je krenula u kontru. Sekundu prije kraja za pobjedu 26-25 je zabio Alexandre Blonz.

Norveška je ovom pobjedom osigurala četvrtfinale.

Norvešku su do pobjede predvodili Blonz s devet golova, Ulstad Lyse je dodao šest golova, dok je Sittrup Bergerud imao 14 obrana.

Na mađarskoj strani najefikasniji su bili Bence Imre i Richard Bodo sa po šest golova.