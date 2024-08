Najbolja sportašica Hrvatske, Lena Stojković u polufinalu Olimpijskih igara!

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini by Guliver

Lena Stojković ušla je u polufinale Olimpijskih igara! U četvrtfinalu u taekwondou u kategoriji do 49 kilograma pobijedila je Tunižanku Ikram Dhahri. Bilo je 2:1 u rundama (3:3*, 7:3, 4:1).

Prvu rundu je hrvatska tekvondoašica izgubila iako je rezultat bio izjednačen na 3-3, ali je sutkinja presudila da je Tunižanka bila aktivnija. Drugu i treću rundu je mlada Splićanka dobila sa 7-3, 4-1.

U osmini finala je Stojković s 2-0 pobijedila predstavnicu Kanade Josipu Kafadar, porijeklom Hrvaticu. Stojković se inače bori u kategoriji do 46 kg, ali u Parizu nastupa u olimpijskoj kategoriji do 49 kg u kojoj se spajaju kategorije od 46 do 53 kg.

U polufinalu će se 21-godišnja Splićanka, dvostruka svjetska i trostruka prvakinja kojoj su ovo prve Igre, boriti protiv bolje iz borbe između Saudijske Dunye Ali m Alitaleb i Tajlanđanke Panipak Wongpattanakit, aktualne olimpijske pobjednice u kategoriji do 49 kg.

Polufinale je na rasporedu od 16:20.

Stojković je najbolja hrvatska sportašica prošle godine po izboru HOO-a.