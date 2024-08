Mateša o krizi ekipnih sportova: Bit će sve gore ako se stvari ne riješe

Podijeli :

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša osvrnuo se na nastupe hrvatskih sportašica i sportaša u Parizu.

U nedjelju se sve zaključuje, Hrvatska je dosad uzela šest medalja, a predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša u razgovoru za HRT otkrio je da je zadovoljan.

“Zadovoljan sam onime što su postigli naši sportaši. Naš je cilj biti među 20-ak posto onih najboljih na OI. Sada smo zapravo u 10 posto. Kada vidim koje su zemlje iza nas, koje su u sportu jake, poput primjerice Norveške, Švicarske ili Češke”, rekao je Mateša, pa se osvrnuo na ekipne sportova kada je u pitanju Hrvatska.

“To je točno, to nije ništa novo. I bit će sve gore, ako se u Hrvatskoj ne riješi status i financiranje klubova. U tim sportovima su klubovi jezgra, tamo počinju mala djeca te svi mlađi uzrasti. Prioritet za LA mora biti rješavanje statusa i financiranja klubova.”

Neki naši sportaši su bili blizu medalje u Parizu.

“Fantele su bile blizu, mi smo trebali dobiti medalju, imali su je na dva ona plova, nažalost to se nije obistinilo na zadnjem plovu, to odgađanje je bilo jako sretno. Osobno mi je jako žao Tina Srbića. Izvrstan sportaš i čovjek. To je bilo jedno apsolutno nesretno finale s puno neugodnih iznenađenja i eto, tako se dogodilo. On je sigurno naša uzdanica u budućnosti.”

Bacačica koplja Sara Kolak sutra će biti u borbi za medalju.

“Jako smo stajali iza nje, kada su je svi na neki način napustili. Da su kvalifikacije bile finale, imali bi medalju. Treba sportašicama i sportašima dati podršku.”

Osvrnuo se na nastupe naših sportaša koji su uzeli medalju.

“Donna je bila sjajna. O Sinkovićima ne treba niti govoriti. A Barbara se “prošetala”. Ako si europska i svjetska prvakinja, onda moraš dodati olimpijsko zlato”, zaključio je.