Mađarica koja se bori protiv Khelif: ‘Ako je on ili ona muškarac, moja će pobjeda biti veća’

IPP/Marco Trovati/ Pentaphoto via Guliver Images

Priča oko alžirske boksačice Imane Khelif dobila je novi zaplet.

Khelif se plasirala u četvrtfinale olimpijskog turnira u kategoriji do 66 kilograma nakon što joj je Angela Carini iz Italije predala u prvoj minuti.

Talijanka je na početku borbe primila jedan snažan udarac nakon kojeg je tražila da joj se popravi zaštitna kaciga, a nakon još jednog udarca Alžirke je otišla do svog kuta i potvrdila kako predaje borbu, nakon čega je suzama kleklnula usred ringa.

Carini je borbu predala zbog sumnje kako je Khelif zapravo muškarac, a medijima je poručila kako je ‘nikad u životu netko nije udario tom snagom’.

Carini se u petak javno ispričala zbog tih komentara.

“Rastužuje me sva ova kontroverza. Žao mi je moje suparnice također. Ako Međunarodni olimpijski odbor kaže da se može boriti, poštujem tu odluku. Želim se ispričati njoj i svima ostalima. Bila sam ljutita jer je moj nastup bio završen”, rekla je Carini za Gazzettu dello Sport.

Khelif se u četvrtfinalu bori protiv Anne Luce Hamori iz Mađarske koja je poručila:

“Nije me strah. Ne zanima me što piše po medijima i na društvenim mrežama. Ako je on ili ona muškarac, to će biti još veća pobjeda za mene.”

Nadalje, Hamori je podigla prašinu objavama na Instagramu. Objavila je brojne uvredljive komentare svojih navijača o Khelif, kao i fotomontažu žene suprotstavljene, čini se, mišićavoj muškoj figuri nalik vragu u boksačkom ringu.

“Ovo je gadljivo. Tužno. Užasno, Nadam se da Khelif podržavaju članovi njezinog tima, kako bi i trebala biti podržana”, napisao je jedan korisnik mreže X.

Neki drugi korisnici čak zahtijevaju njezinu diskvalifikaciju do čega gotovo sigurno neće doći.