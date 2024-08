Legendarni Riner ipponom Francuskoj donio zlatnu medalju

Podijeli :

Najuspješniji francuski džudaš Teddy Riner svojoj je reprezentaciji donio zlatno odličje u ekipnoj konkurenciji svladavši u odlučujućem meču Japanca Tatsurua Saita "ipponom" u sedmoj minuti iscrpljujuće borbe za ukupnih 4-3 u finalnom susretu.

Japanska reprezentacija je bolje započela finale i povela 2-0 pobjedama Sanshira Muraa protiv Maxime-Gaela Ngayapa Hamboua (do 90 kg) i Rike Takayame protiv Romane Dicko (preko 70 kg).

Prvi bod domaćoj reprezentaciji donio je Teddy Riner pobjedom protiv Tatsurua Saita “ipponom” u osmoj minuti borbe (preko 90 kg).

Natsumi Tsunoda je svladala Saru Leonie Cysique (do 57 kg) i dovela japansku reprezentaciju do prednosti 3-1, na jedan bod do zlatnog odličja.

Gotovo devet minuta trajala je borba Joan-Benjamina Gabe i Hifumija Abea (do 73 kg) prije nego što je francuski reprezentativac “ipponom” došao do pobjede i održao na životu nadu da će Francuzi na domaćem terenu obraniti zlato osvojeno prije tri godine u Tokiju.

Nešto više od sedam minuta trebala Clarisse Agbegnenou za pobjedu protiv Miku Takaichi (do 70 kg) kojom je Francuska izjednačila na 3-3 i došla do odlučujuće borbe.

Na tatami su ponovno izašli Riner i Saito. Obojica umorni, obojica opterećeni s dvije kazne, ušli su u sedmu minutu borbe, kad je Rinner nožnim bacanjem srušio suparnika na leđa i donio radost francuskoj reprezentaciji.

Za Rinera je to peto zlatno olimpijsko odličje i drugo na Igrama u Parizu, gdje je po treći put u karijeri slavio i u finalu kategorije preko 100 kg. Uz pet zlata, Riner ima i dvije pojedinačne olimpijske bronce (Peking 2008., Tokio 2021.)

I susreti za brončana odličja odlučeni su tek u sedmim borbama. Reprezentacija Brazila je sa 4-3 pobijedila Italiju, a Južna Koreja je istim rezultatom bila bolja od Njemačke.