Izbornik Srbije: Razočaran sam jer nismo dobili respekt od sudaca, čudne stvari su se događale

Izbornik reprezentacije Srbije Svetislav Pešić teško je podnio poraz od Sjedinjenih Država u polufinalu olimpijskog turnira u Parizu.

Orlovi su 38 minuta bili bolji protivnik, u jednom trenutku imali su 17 poena prenosti, ali su u završnici posustali i morat će se zadovoljiti borbom za treće mjesto protiv Njemačke u subotu u 11 sati.

„Neću puno pričati. Ponosan sam kako smo igrali, naročito poslije utakmice sa Australijom gdje smo od minus 24 došli do pobjede. To nas je koštalo mnogo snage. Vidjeli ste mentalnu snagu, da dođemo do toga da jedna ili dvije lopte odluče pobjedu. Čestitam Amerikancima. Ima tu jedno pravilo koje mi u Srbiji upotrebljavamo, a to je da onaj tko izgubi ima se pravo ljutiti,“ naglasio je Pešić i nastavio:

„Nisam ljut, ponosan sam što smo učinili sa svim problemima koje imamo. Vidjeli ste da je Milutinov imao dva dana temperaturu i igrao je tako. Isto i Jović, smanjila se rotacija. Dali su koliko su mogli. Idemo vidjeti možemo li ih oporaviti da još jedan dan imamo rotaciju s Nijemcima.“

Ne traži Pešić opravdanje za poraz, ali preko nekih detalja teško prelazi…

„Ljut sam jer nismo dobili respekt od sudaca, ne samo na ovoj utakmici. Moram to reći jer ako jedan od najboljih igrača na svijetu za 37 minuta šutira samo četiri slobodna bacanja, a svaki drugi napad ima loptu u rukama i ako drugi igrač sa 32 minuta samo šutira jedno bacanje, a svaki treći ili drugi napad ima loptu. Čudne stvari su se događale. Ne umanjujem, čestitam Amerikancima i želim puno uspjeha u finalu, ali večeras su se čudne stvari događale. Miran sam. Niti sam ljut, ponosan sam i razočaran sam jer nismo dobili respekt od sudaca. Uvijek govorim igračima ako šutite, ako se ne bunite, a istovremeno se bacate na glavu i kopačkama idete u trbuh, oni će vas nagraditi. Mi to nismo vidjeli i to je jedan od razloga što nismo završili ovu veličanstvenu utakmicu.“

Novinare je zanimalo i je li Pešić razumio suca iz Bosne i Hercegovine Ademira Zurapovića.

„Sve sam rekao.“