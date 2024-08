Ivanišević za SK: Novak je u Parizu letio, ne mogu ga se riješiti

Podijeli :

AP Photo/Zvonko Kucelin via Guliver

Naš teniski velikan i bivši trener Novaka Đokovića, Goran Ivanišević dao je intervju za kolege sa srpskog Sport Kluba. Prokomentirao je Goran finale Olimpijskih igara u tenisu.

“Nevjerojatno, zapisano je, prvi ovogodišnji naslov na Igrama!” Nakon ovoga, mogao bi biti i posljednji u ovoj godini. Scenarij se pokazao najboljim i najljepšim. Ozljeda, operacija, loše finale Wimbledona, ali vidjelo se što znači volja i želja. Kad igra kako zna, on je najbolji tenisač svijeta, nitko mu ništa ne može”, počinje Ivanišević za Sport Klub.

U Tokiju su bili blizu, Novak je u polufinalu imao set i break prednosti protiv Zvereva, ali… San se sada ostvario, a Ivanišević je posebno impresioniran

– Oduvijek sam to želio za njega, puno smo puta razgovarali, toliko je želio to zlato. Bilo je emotivno, drago mi je zbog njega jer znam koliko je to želio – kaže Zec i dodaje:

– Takvo igranje mi je fascinantno. Prošla su dva tjedna od Wimbledona, nevjerojatno je prolaziti kroz takve pokrete. Volja, želja, snaga, to je čudo – momak 16 godina mlađi, koji udara jače i koji je brži od tebe, a Novak čini da ne izgleda mlađe i ne udara jače i brže.”

Kao što je često bio slučaj u njegovoj karijeri, mnogi su sumnjali da bi Đoković opet mogao igrati na način na koji je igrao u nedjelju.

“Samo bi luda osoba mogla reći da Novak nema tu razinu igre.” Kad hoće, onda je svejedno tko je s druge strane, nitko ga ne može pobijediti. Igrao je pametno. Bio je agresivan, vjerovao je u svaki šut koji je uputio. Alcaraz udara jako, a Novak još jače, time ga je iznenadio i unervozio, pa je Carlos počeo griješiti. Nola je dobro servirao. Ključ je iznervirati Alcaraza i natjerati ga na lake pogreške. To se dogodilo u tie breaku, ali zato što ga je Novak činio nervoznim, Alcaraz je znao da će biti kažnjen bude li igrao kraće. Nije lako to učiniti, ali Novak je toliko želio”, kaže Ivanišević i nastavlja:

“Nije se pojavio na terenu u finalu Wimbledona, ali ovdje se vidjelo… Da su ostali na terenu još pet sati, ishod bi bio isti.” Novak je letio, lebdio. Zaboravljaju da mu je ovo prvi put da igra u finalu OI. Osjećao je da je to to, i da to ne smije propustiti. Iako, koliko god bio lud, ne bi me iznenadilo da zaigra i u Los Angelesu.”

Đoković je u svojoj loži imao komunikaciju s Viktorom Troickim i ostalima, što je poznato i Ivaniševiću.

– Ha-ha, traži da mu kažu nešto što on vidi i osjeća puno bolje na terenu. Uvijek mora nešto izvući iz sebe, ali ostao je usredotočen, znao je da protiv Alcaraza ne smije napraviti niti jedan pogrešan korak. Savršeno je kontrolirao i balansirao emocije i sve. Iskaljivao je malo frustracije, to je Nole, on se nikad neće promijeniti”.

Goran je Novaku poslao poruku uoči finala.

“Sada znam da ima puno onih koji čestitaju, razgovarat ćemo, polako.”

Ivanišević ima još želja za Novaka.

“Ako postoji nešto zbog čega mi je drago, drago mi je što je on ovo osvojio.” I dalje želim da osvoji svoj 25. Slam, kako bi se mogao povući, iako se nikada neće povući. Može pronaći motivaciju. Nedostaje mu taj jedan slam da bude apsolutni rekorder (prestigavši ​​Margaret Court). Ovo će ga podići, osvojio je ono što mu je uvijek nedostajalo. S ovakvom igrom favorit je na US Openu. Wimbledon ne računam, čudo da je uopće došao do finala, čudo da je uopće igrao, ali ono u Australiji protiv Sinnera, hoće li se tako nešto dogoditi, da se ne pojavi na terenu – mi nema kristalnu kuglu, ali ako je ovako motiviran, on je favorit”.

Prošao je igru ​​zvanu Novak tenis, pa se postavlja pitanje – što dalje?

– Dugo ćemo ga vidjeti, ne mogu ga se riješiti. Po mom mišljenju, on je jedan od najvećih sportaša svih vremena. Je li u prvih pet, u tri-dva, ali u pet najvećih sportaša, lako. Na koje mjesto, tko će ga postaviti, pitanje je”, zaključuje Ivanišević za Sport Klub.