Hrvatski olimpijac dao je obećanje majci na samrti, sad ga je ispunio

HGS/Slobodan Kadić

Osim Tina Srbića u subotu je od hrvatskih gimnastičara oduševio i Aurel Benović, iza kojeg je i vrlo teška životna priča.

Po prvi put je Hrvatska dobila dvojicu gimnastičara u olimpijskom finalu. Tin Srbić kvalificirao se na preči, a Aurel Benović u preskoku.

Prvi preskok donio mu je 14,566 bodova, dok je drugi preskok ocijenjen s 14,900 bodova, što mu je osiguralo plasman u finale.

Velik je to uspjeh za Benovića (24), nekadašnjeg europskog viceprvaka na parteru, što mu je bila primarna disciplina. Međutim, s vremenom se prebacio na preskok kao dodatnu disciplinu.

Prošla godina za Benovića bila je obilježena osobnom tragedijom. Nakon što je kao dijete izgubio oca, prošle godine ostao je i bez majke, nekoliko tjedana nakon što joj je spasio život reanimacijom kad joj je pozlilo.

“Moja životna lekcija je bila iz filma strave. Budeći se ujutro u 7:30 zatekao sam mamu u ne najboljem fizičkom stanju, ali kao i svaki dan, s obzirom na to da je već dugo bolesna, mislio sam kako će popiti svoje lijekove, opet će se to smiriti. No nažalost to ovog puta nije bilo tako… Samo se srušila. Zovem Hitnu, plačem, oživljavam vlastitu majku. Srce joj je stalo. Pravovremenom reakcijom i brzim dolaskom liječničke službe ponovno se vratila i nadam se da će se brzo oporaviti”, napisao je tada Benović na društvenim mrežama.

Nažalost, majka je preminula tijekom operacije srca. Prije nego što je umrla, obećao je da će se boriti da se kvalificira za Olimpijske igre.

“Završila je u bolnici i recimo da se oporavila od toga, no morala je ići na operaciju srca. I, nažalost, preminula je tijekom te operacije. Ostao sam sȃm i sada se borim psihički sa svime. I s tom ozljedom i sa svojim mislima. Baš je borba sa svih strana”, izjavio je svojevremeno Benović u intervjuu za Sportske novosti.

U tom je razgovoru dodao:

“Obećao sam mami prije nego što je preminula da ću se potruditi bez obzira na sve, da ću pokušati izboriti odlazak na Olimpijske igre. Ona me od moje četvrte godine vodila na treninge i bila je moja najveća podrška u karijeri, tako da ću se potruditi prvenstveno zbog nje, zbog obećanja koje sam dao i njoj i sebi. Stvarno bih to htio. Jedinstvena je prilika, imam doista veliku šansu otići na OI i boriti se i za finale i za medalju, tako da neću odustati do kraja.”

Obećanje koje je dao majci ispunio je u travnju, osiguravši svoje mjesto na Olimpijskim igrama na Svjetskom kupu u Dohi, gdje je unatoč skromnim očekivanjima osvojio četvrto mjesto.

Benović, koji je još kao dijete izgubio i oca, natjecat će se za osvajanje medalje u finalu preskoka koji će se održati četvrtog kolovoza u 16:25.