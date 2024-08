Golubić sjajnom predstavom lagano izborio četvrtfinale Olimpijskih igara!

Podijeli :

AP Photo/Andrew Medichini

Hrvatski borac Marko Golubić pobijedio je u prvoj borbi na taekwondo turniru do 68 kilograma. Protivnik mu je bio Bernardo Pie iz Dominikanske Republike.

Bilo je laganih 2-0 u rundama, prvu je dobio s 3-0, a drugu s čak 10-2. Golubić, inače svjetski prvak do 74kg, u Parizu nastupa ipak u lakšoj kategoriji do 68kg pa i nije najveći favorit za medalju. Pobjedu je udaljen od polufinala i borbe za medalje, a i s porazom možda može do repesaža.

Za prolaz u polufinale 24-godišnji Golubić će se boriti protiv Britanca Bradlyja Sindena, svjetskog prvaka iz 2019. godine i srebrnog iz Tokija 2021.

Jučer je Lena Stojković osvojila brončanu medalju u kategoriji do 49 kg, a u subotu će na tatami u Parizu izaći Ivan Šapina koji će se boriti u katergoriji do 80 kg.