Golubić: Odluka sudaca? To Britanac radi, to je njegova specijalka

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Hrvatski tekvondo borac Marko Golubić nije se uspio plasirati u polufinale kategorije do 68 kg, a u četvrtfinalu je bolji od njega bio Britanac Bradly Sinden u tri runde (8-6, 9-11, 18-10).

Hrvatskom borcu, koji je u osmini finala pobijedio Dominikanca Bernarda Piea u dvije runde (3-0, 10-2), sada predstoji čekanje na priliku za nastup u repesažu, kroz koji još može doći do borbe za brončanu medalju, ukoliko Sinden prođe u finale. Nakon borbe Golubić je ovako prokomentirao borbu, spomenuo je i suce koji nisu baš briljirali.

“Šteta za ovu borbu, već smo se ranije borili, u Beogradu gdje je isto bilo 2:1 za njega. On je odličan borac, ali znam da sam tu, blizu. Jednostavno male sitnice odlučuju u ovakvim borbama, ali oporavit ću se i ako Bog da osvojiti broncu u repasažu. Odluka sudaca? To on radi, to je njegova specijalka, nekad suci skinu te udarce nekad ne, ali treneri su tu da poduzimaju neke stvari. Uglavnom, zadovoljan sam, ali, idemo dalje”, rekao je Golubić, pa zaključio:

“On ima velike šanse ući u finale, ovdje svatko ima šansu, ovo su Olimpijske igre. Stvar je jednostavna, sad ću navijati za njega.”