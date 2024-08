Francuzi u drami šokantno izgubili od Njemačke i ispali s OI

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila by Guliver

Njemačka je drugi polufinalist rukometnog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu. U polufinalu je nakon produžetaka pobijedila domaćina Francusku 35:34 i izborila susret sa Španjolskom za mjesto u finalu.

Francuzi su vodili većim dijelom utakmice. Na poluvremenu su imali +3 (17:14), a onda serijom 3:0 na startu drugog dijela to digli na velikih šest razlike. Ipak, Njemačka se vrlo brzo primaknula, a onda od 44. do 50. minute zabila četiri uzastopna pogotka i došla do minimalnog vodstva (26:25).

Nakon toga je Francuska odgovorila svojom serijom od 3:0 i u zadnju minutu ušli s vodstvom od 29:27. Renars Uščins je 13 sekundi prije kraja iz sedmerca smanjio na -1, a Francuska je “ukrala” par sekundi i zvala time-out. Poslije time-outa uslijedila je nevjerojatna greška francuskih rukometaša. Uščins je presjekao dodavanje Dike Mema i u zadnjoj sekundi zabio za produžetke.

U produžecima se igralo u ritmu gol za gol, a 20-ak sekundi prije kraja Nedim Remili poravnao je rezultat na 34:34. No na drugoj strani Nijemci su odigrali brzi napad, a Uščins je još jednom zabio u zadnjim sekundama, i to ovog puta za pobjedu.

Osim toga što je bio heroj u posljednjim sekundama, Uščins je odigrao fantastičnu utakmicu i zabio 14 golova. David Spath na golu Njemačke imao je isto toliko obrana. Kod Francuza je deset golova zabio Dika Mem, a Vincent Gerard obranio je nevjerojatna 24 udarca, no ni to nije bilo dovoljno Francuzima. Nikola Karabatić je u zadnjoj utakmici karijere ostao bez učinka.