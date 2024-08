Evo na koga će Vekić ako prođe u finale Olimpijskih igara u Parizu

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Najbolja kineska tenisačica Zheng Qinwen (WTA - 7.) šokirala je prvu tenisačicu svijeta Poljakinju Igu Swiatek pobijedivši ju sa 6:2, 7:5 u polufinalu olimpijskog turnira u Roland Garrosu.

Bio je to njihov sedmi međusobni dvoboj u kojem je 21-godišnja Kineskinja došla do prve pobjede protiv 23-godišnje Poljakinje i to na terenu na kojem četverostruka pobjednica Roland Garrosa nije izgubila još od četvrtfinala 2021. na jedinom Grand Slam turniru sa zemljanom podlogom.

Swiatek je imala niz od 25 pobjeda u Roland Garrosu i bila je uvjerljiva favoritkinja za osvajanje zlatne olimpijske medalje. No, Zheng je odličnom polufinalnom predstavom postala prvom kineskom tenisačicom koja je ušla u finale pojedinačne konkurencije na olimpijskim igrama, a Poljakinju je gurnula u meč za broncu.

Ovo će biti drugo veliko finale u karijeri odlične Kineskinje, koja se na početku godine probila do finala Australian Opena, ali je poražena u meču za trofej od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke, braniteljice naslova osvojenog u Melbourne Parku 2023.

Zheng Qinnwen u subotnjem finalu čeka pobjednicu dvoboja između Donne Vekić i Slovakinje Anne Karoline Schmiedlove, koji je na rasporedu večeras, kao drugi od 19 sati na središnjem stadionu Philippe Chatrier. U prvom meču, četvrtfinalu u konkurenciji tenisača, sastat će se Srbin Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas.

Zheng u međusobnim dvobojima s Donnom Vekić ima 1-1, a protiv Schmiedlove nikada nije igrala.

Poražena iz dvoboja Vekić i Schmiedlove će u petak, 2. kolovoza, igrati za brončanu medalju protiv Ige Šwiatek.