Elkasević iz prvog hica do finala diska: ‘Ispunila sam obećanje mami!’

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Images

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević bez problema je izborila finale diska na Olimpijskim igrama u Parizu. Marija Tolj u tome nije uspjela.

Odmah iz prvog hica Elkasević je bacila 65.63 metara za ekspresan ulazak u finale. Elkasević je osvojila zlatna odličja u Londonu 2012. i Rio de Janeiru 2016., dok je u Tokiju bila četvrta.

“Htjela sam se riješiti toga odmah u prvom hicu. Tako sam i obećala mami. Još jedne kvalifikacije odrađene glatko”, komentirala je Elkasević za HRT.

“Sada se moram odmoriti i pripremiti i biti najbolja verzija sebe za finale u ponedjeljak navečer. Gledam samo sebe, ne druge. Krug je brz, mislila sam da će biti sporiji”, dodala je Sandra i usput čestitala braći Sinković na novom zlatu.

Što se Marije Tolj tiče, ona je imala dva ispravna hica. Dulji je bio onaj iz druge serije u kojem je dosegla daljinu od 59,87 metara. Nažalost, to je za više od metra i pol kraće od daljine koju je postigla prije tri godine u kvalifikacijama na OI u Tokiju (61,48 m), gdje je to bilo dovoljno za 13. mjesto, četiri centimetra do plasmana u finale. Tolj je zauzela 23. mjesto.

U cijelim kvalifikacijama hitac Elkasević bio je drugi najbolji, iza Amerikanke Valarie Allman (69.59). Kineskinja Bin Feng bacila je 65.40, Vanessa Kamga iz Švedske 65.14, itd.