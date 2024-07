Đoković pobijedio, pa prozvao MOO: ‘Kakva su ovo pravila? To je neprimjereno’

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/ Roger Buerke EP_RBE via Guliver Images

Srpski tenisač Novak Đoković očekivano se lako plasirao u drugo kolo olimpijskog turnira u Parizu, nakon čega je kritizirao odluku Međunarodnog olimpijskog odbora.

Đoković je porazio Australca Matthewa Ebdena 6:0, 6:1 i izborio drugo kolo u kojemu bi se mogao sastati s Rafaelom Nadalom, koji turnir otvara protiv Martona Fucsovicsa.

“Dosta boja na tribinama, puno zastava. Drugačija je publika u odnosu na one koji su dolazili na Roland Garros. Sreća je što sam igrao na Centralnom terenu jer pada kiša”, komentirao je Đoković za RTS.

Ebden nije bio dorastao suparnik, što se i očekivalo jer je Australac primarno igrač parova, i to jako dobar. U singlu je neaktivan, nema ni renking. Priliku za nastup u glavnom ždrijebu dobio je nakon otkazivanja Jannika Sinnera i Huberta Hurkacza.

“Žao mi je zbog Ebdena, on ne igra singl. Ne razumijem ta pravila da, kada netko otkaže, oni zovu igrača iz parova da popuni singl, a toliko igrača sanja o nastupu na Igrama. To je neprimjereno za turnir i za gledatelje jer to nije taj nivo govoreći u kontekstu konkurencije”, kritizirao je organizatore Đoković.

O vjerojatnom okršaju s Nadalom rekao je:

“Nismo dugo igrali međusobno, nekoliko godina. Mislim da je posljednji put bilo ovdje, na Roland Garrosu 2022. godine. Imali smo epske, spektakularne mečeve na ovom terenu. Dugo ne igra vrhunski tenis, ali ne igram ni ja”, nasmijao se Đoković.

S obzirom na to da u Parizu čitave subote pada kiša, igra se samo na dvama stadionima koji su natkriveni. Osim Đokovića, pobijedio je i Carlos Alcaraz protiv Libanonca Habiba 6:3, 6:1, kao i Taylor Fritz koji je eliminirao Aleksandra Bublika 6:4, 6:4.

Kod djevojaka su prošle Iga Swiatek protiv Irina-Camelije Begu (6:2, 7:5) i Jasmine Paolini protiv Ane Bogdan (7:5, 6:3).