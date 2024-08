‘Đoković bi sada mogao biti još opasniji’

Podijeli :

AP Photo/Louise Delmotte by Guliver

Tenisko pitanje godine, a možda i narednih nekoliko godina, je kako će osvajanje zlatne medalje uticati na karijeru Novaka Đokovića, a samim tim i kako će izgledati svetski vrh. Da li će ostvarenje najvećeg preostalog sna otupiti oštricu njegovog reketa, da li će najbolji teniser svih vremena izgubiti motiv ili će nastaviti kao da se ništa nije dogodilo, a možda i zaigrati još bolje.

Tim Henman, najbolji britanski tenisač u Open eri do dolaska Andyja Murrayja na veliku scenu, pristalica je ove posljednje opcije.

“Ja ne mislim da će Đoković, sada kada je osvojio zlatnu medalju početi da razmišlja to je to”, ispričao je četverorstruki polufinalist Wimbledona novinarima u Londonu.

“On ima nevjerojatnu strast za ovu igru. On voli to što radi i zato mi se čini da bi priča mogla otići potpuno drugom smjerom nego što mnogi misle.”

A taj smjer je veoma pozitivan za novog olimpijskog pobjednika.

“Osvajanje zlata bi ga moglo potpuno osloboditi, sada bi mogao razmišljati da je odnio sve najveće turnire i da od sada igra iz ljubavi, za svoju dušu. Mogao bi igrati potpuno rasterećeno na US Openu gdje će sigurno gledati da osvoji novu Grand Slam titulu.”

Henman dodaje da Novaka sada vidi sa nesmanjenim ambicijama:

“Sve to bi moglo biti mnogo teže za njegove konkurente jer će igrati slobodnije i dok je zdrav i spreman, siguran sam da može osvojiti još najvećih trofeja. Bez pritiska da nije osvojo zlato, mogao bi biti još opasniji i lakše izlaziti na megdane Sinneru ili Alcarazu.”

Britanac ne krije koliko je oduševljen Novakovom igrom u finalu Olimpijskih igara.

“Vidjeti to što je učinio u Parizu, bilo je zaista nevjerojatno. To je bio jedan od njegovih najboljih mečeva u cijeloj karijeri. Pobijediti Alcaraza koji je malo prije toga osvojio Roland Garros i Wimbledon bilo je apsolutno fenomenalno. Novaku nije smetalo ni što je bio pod velikim opterećenjem jer nije krio koliko bi mu značilo da konačno osvoji zlatnu medalju jer je bilo realno da mu je sa 37 godina to bila posljednja šansa.”

Đoković je poslije trijumfa u Parizu preskočio Masterse u Montrealu i Cincinnatiju. Us Open počinje 26. kolovoza i mada na njegovoj službenoj stranici još ne piše koji će sljedeći turnir igrati, logično je da to bude posljednji Grand Slam sezone na kojem treba braniti titulu.