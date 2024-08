Benovićev trener: Sportska istina je surova, ali jako smo ponosni na Aurela

Podijeli :

HGS/Slobodan Kadić

Aurel Benović jučer je završio svoj debitantski nastup na Olimpijskim igrama u Parizu, a okončao ga je izvrstnom vježbom kao peti u finalu preskoka.

Nakon finala, Benovićev trener Vladimir Mađarević dao je izjavu za HRT.

Surova je ta naša sportska istina, pogotovo u gimnastici. Nekad je 14,9 bilo dovoljno za medalju ili za pobjedu čak, 14,7 bilo je za zlato u Tokiju. Pet finalista se smjestilo u desetinku, to je najmanji odbitak u gimnastici. Dogodio se nemogući rasplet – s jedne strane smo jako ponosni na Aurela koji je jako mlad i pred njim je život, ali kad smo već došli tu i kad smo vidjeli da smo stvarno konkurentni, ostaje žal za medaljom koji je sad vruće glave teško prebroditi, rekao je trener Vladimir Mađarević.

Aurel je najveće iznenađenje finala, novo lice na preskoku, dok su svi ostali bivši osvajači medalja. Nažalost, Aurel je morao napraviti oba skoka idealno, ali to nitko nije napravio. Aurel je ukopao prvi skok, dobio najbolju ocjenu za Dragulescu skok od svih, 15.000. Drugi skok on obično ukopa na treningu, ali s tom velikom energijom i htijenjem koje se ovdje iziskuje, teško je to bilo očekivati nakon prvog skoka, zaključio je Mađarević.