Velika promjena: Zagrebački Hanžek dobio novi termin

Svjetska atletska federacija (WA) objavila je kalendar svojih natjecanja za 2025. godinu, a najpoznatiji hrvatski atletski miting, zagrebački Boris Hanžeković memorijal, dobio je novi termin i bit će održan od 22. do 24. svibnja, objavili su organizatori.

Novi termin zagrebačkog mitinga, koji je dio elitne Continental Tour Gold serije, rezultat je velikih promjena u kalendaru koje WA uvodi od sljedeće godine. Svaka sezona završavat će s glavnim natjecanjem – sljedeće godine je to Svjetsko prvenstvo u Tokiju od 13. do 21. rujna – i sva ostala natjecanja moraju završiti prije toga.

“Najprije smo se pomaknuli na 15. lipnja, a onda zbog Dijamantne lige u Stockholmu preselili na 8. lipnja. No, oko tog datuma se održava nekoliko mitinga, uključujući i onaj u Rimu 6. lipnja, gdje je jedna od glavnih disciplina nama vrlo bitno bacanje kugle. A onda je i Los Angeles uzeo termin 8. lipnja, što znači da mnogi od najboljih američkih atletičara taj vikend neće biti u Europi. Zato smo odabrali termin od četvrtka do subote, od 22. do 24. svibnja. Dan kasnije je Dijamantna liga u Rabatu, ali se po disciplinama ne kosimo previše s tim mitingom, pa ne bi trebalo biti problema“, pojašnjava direktor zagrebačkog mitinga Natko Bošnjak.

Boris Hanžeković memorijal se, tako, vratio u termin vrlo blizak onome u kojem je, tada još kao dvoboj Dinama i Mladosti, održano prvo izdanje danas jednog od 15 najboljih mitinga na svijetu. Bilo je to 12. i 13. svibnja 1951.