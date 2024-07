Srbić: Cilj je finale, a onda sam opasan, medalja nije imperativ

Podijeli :

Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images

Najbolji hrvatski gimnastičar Tin Srbić u dobrom raspoloženju očekuje skorašnji nastup na Olimpijskim igrama u Parizu (26. srpnja - 11. kolovoza) gdje će braniti srebro osvojeno na preči prije tri godine u Tokiju.

“Cijela ova godine bila je priprema za nastup na Igrama. Osjećam se spremno i s fizičke i s mentalne strane. Moj sportski i životni cilj bili su jednom u životu nastupiti na Igrama, a sada putujem na svoje druge OI. Medalju sam osvojio već na prvima tako da s te strane nemam pritisak i osjećam da još nešto moram. Mislim da sam sve već napravio i malo opušteniji mogu ići na ove Olimpijske igre. Ali, nikad ne ideš skroz opušten jer ipak se osjeća taj pritisak Igara. Velika je to velika stvar i ne možeš to maknuti iz glave i tretirati kao bilo koje drugo natjecanje, jer nije. Ipak je to najveće natjecanje koje postoji. Osjećam pritisak i izvana, jer ljudi ispituju kada je polazak, kad su kvalifikacije, kad je finale… Ne možeš to izbjeći, ali to je pozitivan pritisak”, kazao je Srbić koji dodaje kako ovaj put nema nikakav rezultatski cilj u Parizu:

“Cilj i plan su da nastupim onako poletno i agresivno kako ja to znam. A to stvarno mogu, jer se osjećam dobro i spremno. Ako ću tako nastupiti, a vjerujem da hoću, znam da sam dovoljno kvalitetan za finale. A ako uđem u finale i za borbu za medalje. Osjećam se jako dobro i spremno i jedva čekam da to počne, ali i da završi.”

Iako u Pariz putuje već u subotu Srbić niti na ovim Igrama neće biti dio svečane ceremonije otvaranja Igara koja je na programu 26. srpnja jer g već sljedeći dan očekuje nastup u kvalifikacijama.

“Nažalost, neću ni ovaj put prisustvovati otvaranju. Ne bi bilo baš zgodno da se satima vozim po rijeci pa ujutro nastupim, ali gledat ću s ostatkom ekipe u Olimpijskom selu na ‘telki’.”

Otkrio je Srbić i bez čega zasigurno neće na put.

“Natjecateljski triko i kožice, ali ni bez Brufena ne bih izdržao ovaj zadnji period. I svakako karte za belu. Vjerujem da ću pronaći nekoga u našem timu da zaigramo. Inače mi je u Tokiju partner za kartanje bio Valent Sinković. Ako neće moći on, morat ću tražiti drugog partnera.”

Srbić neće biti jedini hrvatski gimnastičar u Parizu, prvi put na jednim Igrama imat će dva muška predstavnika budući da će Osječanin Aurel Benović nastupiti na parteru.

“Drago mi je da nisam sam, da se i on plasirao. Napravio je to na nevjerojatan način, na zadnjem Svjetskom kupu je sve okrenuo i izborio OI. Nadam se da je i on spreman i da možemo zajedno podijeliti pritisak i ‘fajtati’ se tamo za finala i medalje”, zaključio je Srbić.

Dugogodišnji Srbićev trener Lucijan Krce također smatra kako je njegov štićenik spreman za nastup na OI, a niti on ne stavja nikakav pritisak rezultata.

“Tin je spreman. Dobro smo radili, iako smo cijelo proljeće imali nekih manjih problema, ali to je tako u sportu. Nikad ne ide sve 100 posto po planu, ali nadamo se uspješnom nastupu. Ne mogu reći da smo opterećeni s nekim rezultatom, znam da ovo možda ne bih smio reći, ali za mene je već medalja što smo se uopće kvalificirali i što odlazimo na Olimpijske igre. U gimnastici je možda i najteži sustav kvalifikacija, pogotovo za gimnastičare pojedince. Čekamo kvalifikacije i nadamo se najboljem”, rekao je Krce.

Ukoliko bude uspješan u kvalifikacijama 27. srpnja, Srbića finale preče očekuje 5. kolovoza.