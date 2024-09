Iznenada preminula sportska novinarka Radica Jurkin

U Zagrebu je u 70. godini života iznenada preminula Radica Jurkin, hrvatska sportska novinarka, objavio je Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN).

Radica Jurkin rodila se 1954. u Šibeniku, a diplomirala je na Fakultetu za fizičku kulturu, danas Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, smjer sportsko novinarstvo. Radila je kao sportska novinarka u Vjesniku do 1984., kao glavna tajnica Saveza za fizičku kulturu Medveščak do 1989. i kao koordinatorica u Zagrebačkom športskom savezu do 1992. Do 1994. je radila kao profesorica tjelesne i zdravstvene kulture u Upravnoj i birotehničkoj školi u Zagrebu. Od 1995. godine radila je u Hrvatskom olimpijskom odboru.