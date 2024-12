Huklek o mogućem osvajanju OI bronce: ‘Bio bih sretan, ali ništa nije konačno’

Podijeli :

REUTERS/Piroschka Van De Wouw via Guliver

Nakon što je Antidopinški odjel Suda za sportsku arbitražu kaznio bivšeg svjetskog prvaka gruzijskog Srbina Zurabija Datunašvilija, pojavila se mogućnost da njegovim oduzimanjem olimpijske medalje, broncu sa OI u Tokiju 2021 dobije hrvatski hrvač Ivan Huklek.

Huklek je u Tokiju u borbi za polufinale i medalju poražen upravo od gruzijskog hrvača koji je nastupao za Srbiju, pa bi tim slijedom upravo Hrvat potvrđenim brisanjem Datunašvilijevih rezultata naknadno dobio olimpijsku broncu.

“Znao sam i ja za njegovu navodnu dopinšku aferu. Kako je to došlo do predsjednika Milanovića? Sin mu je hrvač pa je vjerojatno čuo od njega, informiran je. Jedan hrvač iz Švicarske nedavno mi je javio da je Datunašvili u problemu i da je dobio petogodišnju suspenziju te da će mu oduzeti sve medalje od 2021. do 2023. Osim olimpijske bronce, mogli bi mu oduzeti dva svjetska zlata i jedno europsko. Kažem mogli jer presuda još nije konačna. Žalio se Sportskom arbitražnom sudu, koji je najviša instanca”, komentirao je Huklek za 24sata novonastalu situaciju.

POVEZANO Srbija gubi medalju s OI, a Hrvatska naknadno osvaja? Milanović: Čuo sam da je varao

Kad bi se moglo znati nešto više?

“Žalbu je predao u rujnu ili listopadu. Kazali su mi da takvi postupci obično traju oko tri mjeseca. Ne znam, nisam još čuo za takve slučajeve u hrvanju. Možda potraje i pola godine. Teško mi je uopće išta komentirati dok stvar ne bude pravomoćna.”

Huklek je odgovorio i na pitanje da dobije broncu, bi li bio isti osjećaj kao da ju je osvojio tada u Tokiju.

“Naravno da bih bio sretan, ali ne može se to usporediti.”