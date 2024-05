Zajec: Jakirović sigurno ostaje, češće sam mijenjao žene nego trenere

Podijeli :

Dinamo je zatvorio sezonu na trijumfalan način. Nakon što je ona otvorena osvajanjem SuperSport Superkupa, zagrebačka momčad uspjela je nadoknaditi i bodovnu razliku za tada vodećima Hajdukom i Rijekom, u završnici sezone stići do naslova u prvenstvu, a onda je sve zaokružila i osvajanjem SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Iz kluba su jučer najavili da će dan nakon slavlja u klubu održati press konferenciju na kojoj će biti predsjednik Velimir Zajec, trener Sergej Jakirović i sportski direktor Marko Marić. Očekivalo se da će oni odgovarati na pitanja o netom završenoj i budućoj sezoni, ali je press konferencija završila nakon što su se sva trojica obratila novinarima, prokomentirali su slavlje na Trgu, a Zajec i Marić su iskazali podršku treneru.

Jakirović: Hvala na povjerenju

“Moram reći da nikad u Dinamu nisam osjetio nepovjerenje. Uvijek je bio mir i vjera u ovu momčad. Naravno da imate uspona i padova, to je nogomet, ali znao sam da je ova sezona maraton i da će na ekipama ispred nas biti sve veći pritisak.

Ovo sve što su moji sugovornici rekli, sve zajednički radimo, maksimalno pričamo i moramo imati i različita mišljenja što je dobro. Moramo gledati naprijed, imamo dosta prostora i bitno je da planski, a već smo to počeli raditi, napravimo dobre poteze za sljedeću sezonu.

Već otprilike znamo gdje bismo se pojačavali i što nam treba. Vjerojatno će neki i otići i sjest ćemo i razmisliti. Svakodnevno komuniciramo, gledamo prema naprijed. Ja kao trener znam što se od mene očekuje i moraš isporučiti rezultat.

To je u Dinamu jedino mjerilo. Ima nekad i dojma o igri, ali kad se osvrnete i pogledate što ste sve osvojili, tko te pita kako si igrao u Varaždinu? Naravno da mi sve analiziramo, da ima prostora za napredak i nadam se da će u sljedećoj sezoni biti još bolje.”

O Jakiroviću

Zajec: “Nisam osoba koja o tome treba pričati jer o smjeni Jakirovića nije bilo ni govora. Ja sam uvijek uz trenera bio u bilo kojem klubu u kojem sam radio. Imam puno iskustva i znam da se rezultat može napraviti samo ako imaš kontinuitet u svim aspektima kluba. Ne volim puno mijenjati trenere, više sam u životu mijenjao žene.

Nažalost, takav mi je život. Maksimalna podrška s moje strane prema treneru i tehničkom direktoru. Mislim da ćemo svi skupa imati još bolje rezultate. Pred nama je teška sezona za koju se već moramo pripremati, bit će naporna.

Financijski se moramo izgraditi i vjerujem da će nam pomoći malo i Real u finalu Lige prvaka. Ponavljam, trener ima maksimalnu podršku. Stalno pričamo, često dolazi gore kod nas, pričamo o nogometu i to je nogometni klub Dinamo”.

Marić: “Puno jače i moćnije momčadi od Dinama kad prodaju stožerne igrače imaju problema i rezultati fluktuiraju. Ova sezona nas podsjeća na 2016./2017. kad su otišli Marko Pjaca i Marko Rog. Bilo je i tad puno uspona i padova, ali tad nismo bili prvaci.

Ivanušeca, Šutala i Livakovića nijedna momčad ne može tako lako nadomjestiti. Treba dati vremena igračima koji su uzeli njihove pozicije da dođu do tog nivoa, a mogu doći do njega. Biti trener u tom trenutku nije lako i ne možeš očekivati da nećeš imati padova.

Tad se ekipa jako puno tražila, ali nikad nije prihvatila poraz. Sigurno da je bilo teško u nekim trenucima, ali je trener uvijek imao našu podršku i na kraju smo velikim radom i zalaganjem došli do onoga što smo željeli. No, ovo je samo početak onoga što nas čeka i veliki je motiv za budućnost.

Želimo napraviti stabilnu momčad, koja će biti toliko jaka da nam dozvoli da možemo, kao jučer, promovirati mlade igrače. To je najbitniji segment kluba, jer Dinamo živi od mladih igrača. Jako sam ponosan da smo imali priliku dati im šansu. U Dinamu nije dovoljno biti samo prvak, treba stvarati i nove igrače. Ne samo za Dinamo nego i za hrvatski nogomet, jer on živi od Dinama“.

O slavlju

“Hvala svima za jučerašnji dan, koji će svima nama ostati u sjećanju zauvijek. Hvala navijačima i stvarno bih pohvalio sve kolege i policiju, koji su sudjelovali u slavlju i sve super organizirali”, rekao je u uvodu glasnogovornik Marko Bošnir.

“Malo je prerano za ovakvu konferenciju, ali posao je takav. Mi ovdje radimo puno i rano i nije nam problem dignuti se iako smo jučer bili malo u štimungu. Hvala navijačima, igračima, treneru, stručnom stožeru i svima oko kluba, ovoj novoj grupaciji, koja je dala sve od sebe da se usklade sa svima nama, jer ipak nisu ljudi iz nogometa. Čestitam svima”, rekao je Velimir Zajec.

“To su bile scene koje ćeš pamtiti čitav život. Fantastična atmosfera, organizacija i još kad se popnete na binu izgleda kao da ima sto tisuća ljudi. Meni se ispunio san jer smo osvojili sve što se dalo osvojiti.

Kad gledaš neke dočeke na Trgu, nekako se zamišljaš u tim situacijama… Ne sjećam se što sam govorio, samo se sjećam što sam pjevao. Hvala navijačima, od srca, bili su od nas. Ništa, malo se odmoriti i čeka nas veliki posao, osobito Marka Marića”, rekao je Sergej Jakirović.

“Bilo je predivno, to se nikad ne zaboravlja. Kad vidite malu djecu da trče uz autobus, iskrena ljubav i strast prema nogometu, ja to nikad sigurno neću zaboraviti. To nam je samo dodatni motiv da nastavimo raditi i da napravimo još veći iskorak”, rekao je Marko Marić.