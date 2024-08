Zajec: Imat ćemo bolju momčad nego prošle sezone, a prodaje nema do kraja playoffa

Podijeli :

Sport Klub/Sportnetwork NS

Novu sezonu za Dinamo najavio je njihov predsjednik Velimir Zajec.

U intervjuu za Večernji list dotaknuo se brojnih tema poput pojačanja, ciljeva u novoj sezoni, novog stadiona,…

“Utakmica otvaranja s Istrom 1961 pokazala je da smo se jako dobro pripremili, kroz pripreme i prijelazni rok. Dečki i trener radili su sjajno i maksimalno spremni dočekujemo novu sezonu. Imat ćemo bolju momčad nego prošle sezone”, rekao je u uvodu Dinamov predsjednik koji je nahvalio Dinamova ovoljetna pojačanja Marka Pjacu, Raula Torrentea, Samya Mmaeea i Juana Cordobu.

“Pjaca će biti veliko pojačanje, a Marokanac Mmaee je sjajan. Igra autoritativno, ulazi u ‘kost’. Nakon dovođenja Cordobe želimo još lijevog beka i možda jednog napadača. Računamo i na Kačavendu i Stojkovića koji se vraćaju od ozljede. Bit će to dobro.”

Još je upitno hoće li na Maksimiru ostati Baturina, Petković i Sučić, a Zajec to ovako komentira.

“Nema prodaje do kraja playoffa. Za Sučića smo dobili ozbiljnu ponudu od Coma, no odbili smo je. Liga prvaka će uvjetovati projekcije prihoda. Nastojat ćemo zadržati ključne igrače do kraja sezone, posebno Baturinu. Petkoviću smo na na stol stavili prijedlog novog ugovora na još jednu godinu. Vjerujem da ćemo završiti te pregovore vrlo brzo. On je naš stožerni igrač i tu treba ostati.”

Dinamo s europskom sezonom kreće 20. kolovoza, domaćim dvobojem protiv Qarabaga ili Ludogoreca.

“Više bih volio Bugare. Qarabag je prošle sezone odigrao sjajnu Europu, daleko bismo putovali i volio bih ih izbjeći.”

Kao i uvijek, riječi o novom stadionu i ovoga puta nije izostalo…

“Maksimirski stadion je sramota našeg grada i naše države. S politikom radimo na tome da se stadion konačno počne graditi. Političari shvaćaju nužnost stadiona. Vjerujem da će uskoro krenuti izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj, potom i u Maksimiru. Razgovori oko novih stadiona su intenzivni. Drago mi je da detalji ostaju iza zatvorenih vrata. Vjerujem da ćemo ubrzo gledati ne samo predstavljanje projekta već i početak radova, nadam se već u veljači.”

Ponovno je bilo riječi i o Izvršnom odboru…

“Imamo i sjajnog šefa Uprave Zvonimira Manenicu koji je autoritet po pitanju financija. On je puno utjecao na stabilizaciju kluba, a nedavno smo dobili i novog člana Uprave za marketing, Hrvoja Puhala. Dečki su 24 sata u funkciji Dinama, dovode nove sponzore… Vratili smo i legende u klub, recimo Džemu Mustedanagića i Tomislava Šokotu koji bi uskoro trebali postati klupski skauti. Silvio Marić je postao ambasador kluba, pun je ideja, ima puno iskustva i sjajan pristup s ljudima. Baš je idealan za taj posao.”

Hajduk, Rijeka, Osijek konkurenti su Dinamu za naslov, Zajec ovako to vidi:

“Neće nam biti lagano. Rijeka i Hajduk su dobri. Maksimalna je ozbiljnost, nema zezancije. Rakitić je veliko ime, odličan igrač i čovjek, kreator. Istina, nije više u najboljim godinama, trkački možda nije na top razini, ali još uvijek može dati puno, posebno u HNL-u. Perišić će isto biti sve bolji. On je šljaker, dovest će se uskoro u jako dobru formu.”