Xavi: Promjena mišljenja je znak mudrosti, ostajem!

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Image

Trener Barcelone Xavi Hernandez rekao je da je odustao od odluke da napusti klub na ljeto, pošto su ga igrači boljim igrama uvjerili da ima pobjedničku ekipu, unatoč tome što će sezonu završiti bez trofeja.

„Mnogi ljudi, uključujući moje igrače, natjerali su me da vidim da ovo nije gotovo“, rekao je Xavi na konferenciji za novinare.

Xavi je to rekao dan nakon što je postigao dogovor sa čelnicima Barcelone da promijeni odluku. On je u siječnju najavio da će napustiti klub na kraju sezone, ali je ipak odlučio ostati do kraja ugovora, koji ističe u lipnju 2025. godine.

Nekadašnji igrač Barcelone rekao je da je bolja igra njegove ekipe bila ključna, kao i osjećaj da ima snage nastaviti.

Bivši španjolski reprezentativac naveo je da je uvijek na prvo mjesto stavljao dobrobit kluba i ekipe i dok je nekada mislio da je ekipi potreban novi pristup, on sada misli da može biti uspješan. Xavi je negirao da se radi o novcu.

„Predsjednik kluba zna da ne bih tražio ni jedan euro, da sam napustio klub prije isteka ugovora“, naveo je on.

Odluku da ostane, Xavi je donio tri dana poslije poraza u velikom derbiju od Real Madrida 2:3. Barcelona je poslije tog poraza druga na tablici sa 11 bodova zaostatka za Realom, šest kola prije kraja Primere. Prošli tjedan Barcelona je eliminirana u četvrtfinalu Lige prvaka od PSG-a. Prije te eliminacije, Barcelona je nanizala 13 utakmica bez poraza, otkako je Xavi u siječnju objavio da odlazi.

„Mislim da moje vrijeme u klubu nije gotovo i vjerujem da možemo biti uspješni. Uvjeren sam u to i ova tri mjeseca su me naterala da to vidim. A pošto je promjena mišljenja znak mudrosti, odlučio sam promijeniti mišljenje“, rekao je Xavi.