Vraća se Liga prvaka: Kovač dočekuje Pašalića, Real opet gostuje u Lisabonu, prvak Europe u Kneževini

xBahhoxKarax via Guliver

Nogometna Liga prvaka ulazi u drugu fazu natjecanja.

Prema novom formatu, osam prvoplasiranih momčadi iz ligaške faze izravno je izborilo plasman u osminu finala, dok će im se ondje pridružiti još osam klubova koji će svoje mjesto osigurati kroz play-off.

Večeras su na rasporedu četiri susreta.

Program od 18:45 otvaraju Galatasaray i Juventus, a od 21 sat igraju se tri utakmice: Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, dočekuje Atalantu za koju nastupa Mario Pašalić, Benfica Franje Ivanovića igra protiv Real Madrida, dok se Monaco sastaje s aktualnim prvakom Europe Paris Saint-Germainom.