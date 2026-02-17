Vraća se Liga prvaka: Kovač dočekuje Pašalića, Real opet gostuje u Lisabonu, prvak Europe u Kneževini

Nogometna Liga prvaka ulazi u drugu fazu natjecanja.
Prema novom formatu, osam prvoplasiranih momčadi iz ligaške faze izravno je izborilo plasman u osminu finala, dok će im se ondje pridružiti još osam klubova koji će svoje mjesto osigurati kroz play-off.
Večeras su na rasporedu četiri susreta.
Program od 18:45 otvaraju Galatasaray i Juventus, a od 21 sat igraju se tri utakmice: Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač, dočekuje Atalantu za koju nastupa Mario Pašalić, Benfica Franje Ivanovića igra protiv Real Madrida, dok se Monaco sastaje s aktualnim prvakom Europe Paris Saint-Germainom.
