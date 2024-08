Vlaović za SK: EL je primjerenija za Dinamo, a Hajduku treba još jedan transfer da se bori za titulu

Podijeli :

Ovaj tjedan kreće još jedno izdanje hrvatskog nogometnog prvenstva (34. po redu). Čast da ga otvore imaju Dinamo i Istra 1961 na Maksimiru. Rijeka, Hajduk i Osijek trenutačno nastupaju u Europi pa će svoje susrete odigrati krajem vikenda. Inače, ovo je deveti put da prvenstvena sezona kreće u tako kasnom razdoblju odnosno kolovozu. Zadnji put to se dogodilo prije četiri godine, a razlog tome bio je koronavirus.

Prije početka sezone trebalo se vratiti doigravanje između devetoplasiranog u HNL-u i drugoplasiranog u Prvoj nogometnoj ligi. Međutim, ipak ništa od toga što znači da u svibnju sljedeće godine ispada momčad koja završi posljednja u poretku i zamijenit će je prvak Prve NL.

Goran Vlaović nekada je nosio dres Osijeka i zagrebačke Croatije, a u svojoj igračkoj karijeri još je bio član Padove, Valencije i Panathinaikosa. U razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na početak HNL-a, Ivana Rakitića u Hajduku, novog povjerenika za suđenje te Dinamo, Rijeku, Hajduk i Osijek u Europi.

Vaša najava nove sezone HNL-a, koja starta ovaj tjedan?

“Nakon zanimljive i u najmanju ruku neizvjesne završnice prošlog prvenstva, vjerujem da ćemo dobiti još jednu dobru i interesantnu sezonu. Čini mi se da se druge momčadi na neki način pokušavaju približiti Dinamu i zakomplicirati mu stvari već nekoliko sezona, što je odlično. Povećava se broj gledatelja i prvenstvo se prati na televiziji. Hrvatski nogomet napreduje.”

Najveći transfer ovog ljetnog prijelaznog roka svakako je dolazak Ivana Rakitića u Hajduk. Po vama, je li to iznenađenje?

“S obzirom da je on još uvijek imao ugovor i po onome što se pisalo da je odustao od dosta novaca da bi došao u Hajduk, svakako da je iznenađenje i vjerujem da je to jako dobro za hrvatski nogomet.”

Prošle sezone Dinamo i Rijeka su do samog kraja bili u utrci za naslov prvaka. Hoće li ove sezone biti neizvjesno i zanimljivo što se toga tiče te je li vidite nekoga tko bi u toj borbi mogao parirati tom dvojcu?

“Rekao bih da je ovo malo banalno i definitivno sugerirajuće pitanje. U najmanju ruku Hajduk je pretendent s obzirom na dolazak Rakitića te uzimanje velikog Gattusa za trenera. Možda još neki dodatni transfer svakako bi trebao ubrojiti Hajduk da se bori za naslov. Tu je Osijek, koji po prvoj utakmici vreba iz prikrajka i čeka svoju priliku. Vjerujem da će prvenstvo biti i dalje zanimljivo te da se neće tako brzo znati tko će biti novi prvak.”

Što očekujete od HNL-a ove sezone vezano za ostanak?

“S obzirom da ne uspijem toliko često pogledati novine i da mi ostaje čitanje portala, nemam baš toliko informacija o ovim ostalim momčadima u HNL-u. Ne mogu reći da sam ispratio u kakvom su stanju i koji igrači su došli ili otišli. Za to morat ću pričekati tjedan dana da bih mogao procijeniti što će biti sa borbom za ostanak, ali čini mi se da je barem pet momčadi u jako sličnoj situaciji.”

Novi povjerenik za suđenje u HNL-u je Bertrand Layec iz Francuske. On je ujedno predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a. Vaš komentar?

“Pa, reći ću vam da ja nikada nisam previše bio za priče sa strancima jer smatram da bi trebalo rasteretiti naše suce te prestati pričati i pisati o njima. Međutim, učestale greške su na neki način dovodile do toga da sa njih jednostavno nije skinuta ta stigma niti je maknut taj pritisak koji je trebao biti pa je onda prošle godine došlo do stranih sudaca. Po meni, to je bilo jako dobro jer nije se pričalo o sucima niti nakon jednog derbija. Čak ako je bilo određenih grešaka, što je logično i normalno u nogometu. To praktički svakodnevno viđamo bez obzira na sva moguća moderna pomagala.”

Kako vam se čine prvi nastupi Rijeke, Hajduka i Osijeka u Europi ove sezone? Jeste li zadovoljni sa njihovim ostvarenim rezultatima?

“S obzirom da su utakmice bile jedna za drugom, jasno je da se nije moglo sve ispratiti na najbolji način. Rezultati su bili povoljni. Pogotovo pobjeda Osijeka, a Hajduk je napravio vrlo solidan rezultat iako se bojim da bi moglo doći do komplikacija jer ide na dalek i težak put. Dok sam igrao za Dinamo, imao sam priliku putovati upravo na Farske Otoke. Znam da je bilo jako komplicirano od puta pa do igranja, a tamo su totalno drugačiji uvjeti nego kod nas. Koliko sam uspio iščitati, mislim da se igra na umjetnoj travi ako se ne varam. Takva situacija mogla bi zakomplicirati situaciju Hajduku jer rezultat nije nedostižan. Rijeka ima solidan rezultat sa gostovanja. Hoće li ga kapitalizirati, ne znam i vidjet ćemo jer bit će teško. Mislim da naši klubovi mogu biti zadovoljni. Osim Osijeka, Hajduk i Rijeka nisu još riješili pitanje prolaza u sljedeću fazu natjecanja.”

Dinamo svoju sezonu otvara tek u play-off rundi Lige prvaka, što znači da je osigurao minimalno Europsku ligu. Može li dohvatiti najelitnije klupsko natjecanje nakon samo dvije godine izbivanja?

“Zašto ne bi mogao. Dosada je pokazao puno toga, ali ne znamo kakav će Dinamo biti za tri-četiri tjedna koliko ima do tada i tko će mu biti suparnik. Kada budemo imali te informacije, moći ćemo nešto više reći po tom pitanju. Bez obzira na sve, Dinamo je znao odigrati dobre utakmice i proći u Ligu prvaka. Ono što je bitno jest da je Liga prvaka kvalitetna i financijski isplativija. Međutim, Dinamo može biti miran što se natjecateljskog segmenta tiče i u play-off Lige prvaka ući bez pritiska jer odlazak u Europsku ligu već je velika nagrada. S obzirom da je Europska liga osigurana, ne treba raditi veliki pritisak i ovo je samo bonus. Europska liga bit će primjerenija za Dinamo, nego Liga prvaka.”