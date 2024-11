Viduka za SK: Petković me podsjeća na mene, a Kulenović zaslužuje bar Dalićev pretpoziv

Proslavljeni australski reprezentativac i bivši igrač Dinama, Leedsa, Celtica, Newcastlea i ostalih velikana, Mark Viduka, bio je gost našeg Vedrana Babića u Jutru SK koji ide svakog dana od 9 do 11 sati. Bivši napadač dao je svoje viđenje jučerašnje Dinamove pobjede, ali i prognozirao kako će Dinamo proći u idućim utakmicama.

Kakav je osjećaj jučer bio biti dinamovac i pratiti utakmicu?

“Sjajan, dečki su stvarno bili sjajni. Kontrolirali su utakmicu od prve do zadnje minute, osim tog nespretnog gola i kontre iz pete minute. Dinamo je zadnje tri, četiri godine pokazao da mogu parirati bilo kome i da im je mjesto u Ligi prvaka. Nakon poraza protiv Bayerna, bilo je previše kritika, a onda su pokazali kako imaju karakter. Protiv Monaca su trebali pobijediti jer su bili puno bolji. Zadnje dvije utakmice su pokazali kvalitetu.”

Jeste li očekivali da se Dinamo može toliko dići nakon teškog poraza od Bayerna?

“Iskreno, jesam. Svi su odmah krenuli u teške kritike i depresiju. Nekada se takva utakmica dogodi, sam sam bio u takvim situacijama. Svima se to događa, čak i velikim klubovima, pogledajte City sinoć. Znao sam da Dinamo ima sjajne igrače, a prije svega sjajnog trenera koji je najbolji izbor u ovom trenutku.”

Kako kao navijač pratite Dinamo, je li lakše biti navijač ili igrač?

“Nije lako biti ni navijač, ali sve se riješi na pivu poslije utakmice. Kada ste igrač onda teško doživljavate kritike i teško se s time nositi. Sada kada sam navijač znam se često i iznervirati. Ali onda popijem pelinkovac i ide smirenje.”

Kako ste vidjeli igrače sinoć, tko vas je najviše oduševio u pobjedi?

“Mislim da je Pjaca bio najbolji, stalno je bio opasan. Kao momčad su funkcionirali sjajno, bili su blizu igračima i napadali su ozbiljno uvijek s bar četvoricom igrača. Imali smo malo i sreće kad prvog i trećeg gola, ali sreća ti u nogometu apsolutno treba. Vratila se sreća za sve ono protiv Bayerna i Monaca.”

Spomenuli ste Kulenovića, kako vidite njega i zaslužuje li mjesto u reprezentaciji?

“Pa najmanje na pretpozivu, zaslužio je i krenulo ga je. Sviđa mi se njegov tip igrača, pravi centarfor iz Dinamove omladinske škole. Drago mi je jer imaju zamjenu za Petkovića u njemu jer je jako teško igrati na dvije fronte. Taj problem smo mi imali u Leedsu.”

Ima li u Dinamu netko sličan vama po igračkim karakteristikama?

“Ja bih rekao Petković. Sviđa mi se kao igrač, često ga kritiziraju kao i mene. Ako razumiješ nogomet, vidiš neke stvari koje on radi. Nije sve u golovima, on jako dobro odvlači igrače, asistira. On zadržava loptu i daje šansu drugim igračima, a ako zna dati gol, to je samo prednost. Ljudi ne vide takve stvari.

Tko je bolji igrač u primeu, vi ili Petković?

“Nije to pitanje za mene, drugi će reći (haha). No comment…”

“Teško je igrati na dva fronta i Petkoviću će trebati vremena da se oporavi. Kulenović je pokazao da ga može zamijeniti jer je dovoljno dobar sigurno”

Što mislite, hoće li Dinamo proći u drugi krug, među osam ili među 24?

“Mislim da sigurno prolaze među 24, top osam bi bilo malo preambiciozno, ali sve je moguće. Nakon jučerašnje utakmice, teško će biti i protiv Milana, ali Dinamo je na dobrom putu.”

Tko bi očekivao da će Dinamo biti nakon četiri kola ispred jednog Reala?

“Dinamo je nakon Bayerna pokazao karakter, a više od svega da su jedna ozbiljna europska momčad. Momčadski duh je ozbiljan, nikoga se ne boje, a to je europsko iskustvo. Bjelica poznaje klub, poznaje grad i on je taj koji je dokazao da može napraviti veliki rezultat”

Koliko će Dinamo do kraja još bodova osvojiti?

“Očekujem pobjedu protiv Celtica, možda Milan, sve je moguće. Dobili smo već Arsenal, Chelsea, nije lako igrati u Zagrebu. Doma uvijek imamo šansu, ali realno tri boda protiv Celtica bi trebala biti dovoljna”

“Protivnici nisu navikli na ovakav tip travnjaka, Maksimir je nešto sporiji”

