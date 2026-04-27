VIDEO / Suigrač bivšeg igrača Hajduka u Portugalu promašio prazan gol s pet metara

Porto je u 31. kolu portugalske Primeira lige gostujućom zabio je pobjedom nad Estrelom došao korak bliže tituli, prvoj nakon sezone 2021./2022. Ključan u slavlju bio je Deniz Gul koji je zabio dva gola u pobjedi 2:1, a jedan gol za domaćine postigao je Jovane u 79. minuti. Mogli su domaći i ranije zabiti gol da je bilo mirnoće u 63. minuti. Tada je prvo Ianis Stoica pogodio vratnicu, a lopta se zatim odbila do Abrahama Marcusa koji je imao prazan gol ispred sebe. No, umjesto u sedam metara širok gol, on je pogodio u vratnicu i Porto se spasio od primanja gola. Kasnije je Estrela smanjila, ali do izjednačenja nisu došli i Porto je slavio s 2:1. Došli su tako do 82. boda te drugoplasiranoj Benfici bježe sedam bodova tri kola prije kraja. Ni u ovom susretu bivši igrač Hajduka i mladi reprezentativac Hrvatske Dominik Prpić nije ulazio u igru. Posljednji nastup za Porto imao je još u 2025. godini i to 18. prosinca u Kupu.

