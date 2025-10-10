VIDEO / Spektakl u Africi: Aubameyang zabio četiri gola u pobjedi Gabona, a onda ‘pocrvenio’

Podijeli :

Reprezentacija Gabona nastavlja borbu za prvi plasman na Svjetsko prvenstvo. U pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine F Gabon je na neutralnom terenu u Keniji pobijedo Gambiju 4:3 uz četiri pogotka nekadašnjeg golgetera Borussije Dortmund i Arsenala Pierre-Emerick Aubameyanga. Sadašnji napadač Marseillea za pobjedu je zabio u 76. minuti, a u 86. zaradio je drugi žuti i isključujući karton. Gabon je drugi u poretku skupine s bodom manje od Obale Bjelokosti koja je u ovom kolu pobijedila Sejšele 7:0. U posljednjem kolu Gabon dočekuje Burundi, a Obala Bjelokosti domaćin je Keniji. Gabonu treba kiks Bjelokošćana da bi pobjedom osvojili grupu i izborili Mundijal. Ako ostanu drugi, imaju dobre šanse plasirati se u dodatne kvalifikacije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.