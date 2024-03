VIDEO: Spektakl na Old Traffordu! United u 120. minuti srušio Liverpool i osigurao polufinale FA kupa!

Podijeli :

Manchester United nakon spektakularnih 120 minuta došao do pobjede i polufinala FA kupa!

Imali ste priliku gledati nevjerojatnu utakmicu u Sport klubu, jednu od najboljih ove sezone.

Manchester United je nakon spektakularne utakmice na Old Traffordu i pobjede u 121. minuti izborio polufinale FA kupa pogotkom Dialla – 4:3, produžeci (2:2 u regularnom dijelu).

Izvrsnih 35 minuta Manchester Uniteda na početku utakmice i gotovo savršenih deset minuta Liverpoola, nakon prvog poluvremena u takvom odnosu snaga Redsi su imali gol prednosti.

Počelo je velikom prilikom za Rashforda, pucao je sa 17 metara, ali Kelleher je uspio obraniti. Liverpool je uzvratio preko Salaha, Egipćanin je uhvatio volej, ali je lopta prošla zamalo pored gola Uniteda.

Uslijedio je dio utakmice u kojem je domaćin bio bolji suparnik, prvo je pokušao Garnacho, ali njegov udarac brani Kelleher, lopta se odbija do McTominayja koji u desetoj minuti pogađa mrežu Liverpoola.

Nedugo potom Garnacho je opet bio u centru pažnje, nakon njegovog udarca igrač Redsa igrao je rukom u svom šesnaestercu, ali tek nakon što je lopta pogodila njegovu nogu, pa nije bilo elemenata za jedanaesterac.

United je imao savršenu priliku udvostručiti vodstvo preko McTominaya u 35. minuti, ali je Irac na vratima Liverpoola obranio njegov udarac. Bio je to jedan od prijelomnih trenutaka susreta.

Kazna je stigla brzo, iako su prvotno domaći imali sreće u 38. minuti. Salah je nakon prelijepog poteza dodao loptu Endu koji preciznim udarcem sa 14 metara savlada Onanu. No, prethodno je Egipćanin bio u “milimetarskom” ofsajdu.

No, šest minuta kasnije vrlo slična akcija kao i prethodna, ovoga puta nije bilo sporno, McAllister je pogodio za izjednačenje.

Već u 47. minuti vidjeli smo potpuni preokret. Visoki presing Liverpoola urodio je plodom, obrana Uniteda se nije snašla, Onana je obranio udarac Nuneza, lopta se odbila do Salaha koji ju je uspio prvo primiriti, a zatim i poslati u već nebranjenu mrežu.

S golom viška, ali i velikom dozom samopouzdanja, Redsi su ušli u drugo poluvrijeme u kojem su kontrolirali zbivanja na terenu. Mogli su zabiti i treći gol, ali je u 54. minuti Nunez upropastio kontru, sve je dobro napravio osim završnog udarca, bio je prilično neprecizan pri udarcu sa 17 metara.

United je pokušavao doći do izjednačenja i produžetka, ali nije uspio stvoriti ozbiljniju priliku pred suparničkim golom. S druge strane Liverpool je nekoliko puta mogao “zatvoriti” utakmicu, ali nije dobro reagirao u kontranapadima.

A kad to nisu učinili, stigla je kazna. Sve je počelo nepotrebnim petom Van Dijka, lopta je potom slučajno došla do Anthonyja koji se sjajno okrenuo i u 87. minuti uspio svladati Kellehera za erupciju oduševljenja većine navijača na Old Traffordu.

Samo minutu kasnije nevjerojatan pokušaj Elliotta koji je pucao iz koraka, ali je pogodio vratnicu. Doslovno u posljednjim sekundama utakmice Rashford je izašao sam ispred vratara Liverpoola, no uspio je promašiti s pet metara za prolazak u daljnju rundu.

Logično, moralo se vratiti Unitedu, morali su Crveni vragovi biti kažnjeni za taj promašaj. I to se dogodilo u 105. minuti, posljednjoj minuti prvog produžetka, pucao je Elliott, lopta je na putu do gola pogodila Eriksena i prošla kroz noge Maguireu, Onana je u toj situaciji bio nemoćan.

Nepunu minutu kasnije nova velika prilika i novi promašaj Rashforda iz dobre pozicije, ovoga puta pucao je s lijeve strane.

No tu nije bio kraj, nakon pogreške Núñeza u 112. minuti McTominay je sjajno reagirao, proigrao Rashforda koji ovoga puta nije griješio i donio izjednačenje svojoj momčadi.

A onda šok za navijače Liverpoola u 121. minuti, nakon kornera Liverpoola. Domaći su se dobro branili i krenuli u kontru, Elliott je napravio veliku grešku, Garnacho je u kontranapadu dva na jedan proigrao Dialla koji je zadnjim atomima snage izveo udarac s 15 metara, bio je nevjerojatno precizan.

